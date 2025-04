Arcybiskup zwrócił uwagę w swym kazaniu, że uczniowie dopiero po kolejnych objawieniach się Jezusa zaczynali powoli pojmować, co znaczyło trzykrotnie zapowiadane zmartwychwstanie. Zauważył, że z jednej strony ciało Chrystusa po zmartwychwstaniu było niewątpliwie ciałem człowieka, z drugiej - miało przedziwne właściwości, które zadziwiały i zaskakiwały apostołów - przyszedł do Wieczernika "mimo drzwi zamkniętych", niespodziewanie zjawiał się przed nimi w różnych postaciach.

Metropolita przywołał myśl Blaise’a Pascala, który pisał, że Chrystus po zmartwychwstaniu dawał dotykać tylko swoich ran, z czego wnioskował, że należy się zespalać z Jego cierpieniami, przede wszystkim jednak, raz na zawsze pokonawszy śmierć, ciało Chrystusa nigdy już nie miało ulec jej niszczycielskiej potędze. Ostatecznym triumfem życia wiecznego w tym, który nazwał się życiem, było to, co wyznajemy w Credo: "Zmartwychwstał trzeciego dnia jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych; a Królestwu Jego nie będzie końca". - Ta prawda jest ostatecznym fundamentem chrześcijańskiej nadziei - stwierdził arcybiskup. - Stąd, drodzy siostry i bracia, w dzisiejszy wielkanocny poranek, wraz z Kościołem na całym świecie, możemy wysławiając Pana pełną radości pieśnią pochodzącą jeszcze z XIV wieku, śpiewać: "Chrystus zmartwychwstan jest, Nam na przykład dan jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja, Alleluja" - zakończył metropolita.