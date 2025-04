- Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Ojca Świętego Franciszka - tak po otrzymaniu informacji o śmierci następcy św. Piotra powiedział abp Marek Jędraszewski, podkreślając, że choć cały świat obserwował zmagania papieża z chorobą, jego odejście "stało się dla nas wszystkich wielkim zaskoczeniem". - Pan Bóg dał mu tę łaskę, że mógł przeżyć razem z nami Wielkanoc i jeszcze wczoraj udzielić miastu i światu – "Urbi et Orbi" - błogosławieństwa i szczególnego odpustu. Myślę, że nie tylko dla świata, ale dla niego też była wielka łaska i wielka radość - podkreślił metropolita krakowski. - Panu Bogu dziękujemy za jego wielki pontyfikat. (…) Jego dokonania i inicjatywy budziły wiele i zaskoczenia i nadziei, a na pewno przyczyniły się do uruchomienia pewnych mechanizmów w Kościele, które będą przynosiły, także w najbliższym czasie, swoje następstwa i owoce - wskazał.

Przypomniał także obecność papieża w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. - Pamiętamy jego entuzjazm, jego radość, ale także jego zauroczenie Polską, bo zaskoczeniem było dla niego widzieć Polskę w środku lata - zieloną, ale także młodą i radosną, bo takie były tamte Światowe Dni Młodzieży - wspominał metropolita krakowski.

Zwrócił również uwagę na zaangażowanie Ojca Świętego Franciszka w życie Archidiecezji Krakowskiej. - Osobiście głęboko wspominam chwilę, kiedy niespodzianie, będąc w Rzymie, zostałem przez niego wezwany i - nie boję się nawiązać do te rozmowy i do tego, co powiedział wówczas - poproszony, bym objął stolicę arcybiskupią w Krakowie… Pamiętam też z wielkim wzruszeniem tę osobistą rozmowę z 3 kwietnia ubiegłego roku, kiedy w obliczu zbliżającego się mojego wieku emerytalnego mogłem zdać przez nim relację z życia Archidiecezji Krakowskiej - podzielił się wspomnieniami abp Jędraszewski, wspominając serdeczność, z jaką przyjął go wówczas Ojciec Święty.

Przywołał także ostatnie spotkanie z papieżem, do którego doszło w czerwcu 2024 r. po beatyfikacji bł. ks. Michała Rapacza. - Będziemy o nim pamiętać - powiedział metropolita krakowski, zapraszając wszystkich do udziału we Mszy św., którą jako dziękczynienie za życie i pontyfikat zmarłego papieża będzie sprawował w Niedzielę Miłosierdzia o 10.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. - Właśnie tam pragniemy Bogu dziękować za wszystkie dobre dzieła, które stały się dzięki Ojcu Świętemu Franciszkowi, które on zapoczątkował i które stały się w ten sposób częścią życia Kościoła. Modlimy się bardzo serdecznie o spokój jego duszy i polecamy go Bożemu Miłosierdziu, które jest przecież nieskończone, a na pewno łaskawe dla wszystkich jego wiernych sług - podkreślił abp Jędraszewski.