Pamięć o papieżu Franciszku

Zgodnie z krakowską tradycją, po śmierci Ojca Świętego rozbrzmiał wawelski dzwon "Zygmunt". W katedrze w intencji papieża Franciszka modlili się także biskupi i kanonicy Kapituły Wawelskiej. - Zaskoczeni i zasmuceni, ale z wiarą w zmartwychwstanie Chrystusa i nasze zmartwychwstanie, z potrzeby serca przyszliśmy do tej katedry, aby tu przy tym ołtarzu modlić się i prosić Boga wszechmogącego, aby przyjął go do swego królestwa - mówił kard. Stanisław Dziwisz, który przewodniczył Liturgii. - Osobiście i w imieniu Kościoła krakowskiego, z księdzem metropolitą Markiem, dziękuję dziś papieżowi Franciszkowi za kilkudniową wizytę w podwawelskim grodzie, w mieście Karola Wojtyły - Jana Pawła II, za modlitwę z młodzieżą świata, za pamięć o Janie Pawle II, którego kanonizował na początku swego pontyfikatu - dodał hierarcha.

W sieni Pałacu Arcybiskupów Krakowskich wyłożono księgę kondolencyjną. Pojawiło się w niej już wiele wpisów. "Z ogromną wdzięcznością za Twój czas dla Kościoła w Polsce i na świecie.", "Za to, że pokazałeś nam co znaczy służyć bliźniemu i żyć w jedności, pomimo wszelkich podziałów, że byłeś tak bliski, kochamy Cię i prosimy o Twoje wstawiennictwo u naszego Niebieskiego Taty. Bogu niech będą dzięki za dar Twego życia i pontyfikatu" - napisano między innymi.

Ciekawym nawiązaniem do postaci zmarłego Ojca Świętego jest umieszczona w 2018 r. na placu obok kościoła franciszkanów ławka, upamiętniającą pobyt i słowa papieża Franciszka w Krakowie. Ławka "Proszę - dziękuję - przepraszam" stanęła na alejce prowadzącej od Plant w kierunku głównego wejścia do franciszkańskiej świątyni, w miejscu, z którego dobrze jest widoczne okno papieskie. Ma przypominać słowa papieża Franciszka, zachęcającego w 2016 r. w Krakowie młodych małżonków, by często używali wobec siebie ważnych słów: "Proszę", "Dziękuję", "Przepraszam". Te słowa wyryto w pięciu językach na metalowej ławce, która ma nie tylko przypominać o pobycie papieża Franciszka, lecz także stać się miejscem, gdzie wypisane na niej słowa byłyby wypowiadane przez siadające na niej osoby. Jako pierwsi usiedli na niej 23 września 2018 r. Zofia i Jan Chytrosiowie ze Staniątek, obchodzący wówczas 45. rocznicę ślubu.

Pomysłodawcą ustawienia ławki był menedżer kultury Adam Mazurkiewicz. Realizacją zajęła się zaś Marta Gadocha, zainteresowała pomysłem artystę plastyka Andrzeja Górnisiewicza, który zaprojektował i wykonał ławkę. Jej forma nawiązuje do nasturcji z polichromii wykonanej przez Stanisława Wyspiańskiego dla kościoła Franciszkanów.

Metropolita krakowski Marek Jędraszewski zapowiedział, że duchowym dziękczynieniem za życie i pontyfikat zmarłego papieża będzie Msza św., której będzie przewodniczył w Niedzielę Miłosierdzia, 27 kwietnia o godz.10 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.