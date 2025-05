Mszy św. w bazylice mniejszej przewodniczył dziekan ks. Bogusław Filipiak z Zakopanego. - Korzystajcie ze świeżego powietrza, otwierajcie oczy na Boże dary i na dobro przez Niego czynione. Odpoczywajcie, nabierajcie sił - mówił duchowny.

Przed liturgią delegacje z pocztami sztandarowymi złożyły wieniec i światło pamięci przy figurze patrona - św. Jana Pawła II, a po Mszy św. bacowie otrzymali sajty, kalendarze i wodę święconą na bacówki. Jak tradycja nakazuje, został też poświęcony kierdel owiec w kosorze. Można zatem ruszać już na hale.

Wszystkich uczestników Święta Bacowskiego pozdrowił kustosz ks. Maciej Ścibor.

Wypas owiec rozpoczyna się wiosną każdego roku w okolicach wspomnienia św. Wojciecha. Zejście z hal następuje we wrześniu lub październiku i zwane jest przez górali osodem. Jednymi z obyczajów są okadzanie zwierząt poświęconymi ziołami, aby odegnać od nich złe moce, przechodzenie owiec przez łańcuch i watra, która zapalona w szałasie w pierwszy dzień wypasu według tradycji miała się w nim palić aż do końca, czyli do dnia św. Michała (29 września).