Odbyła się też akademia, podczas której uczniowie z kilku klas zaprezentowali to, co działo się za panowania pierwszego koronowanego władcy. Co ciekawe, Bolesław Chrobry spotkał się z... królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Królowie rozmawiali o tym, co działo się z naszą ojczyzną od XI do XVIII wieku.

Interesującym punktem wydarzeń był konkurs dla młodszych klas na własnoręcznie wykonanie korony. Starsi uczniowie zmagali się zaś z konkursem historycznym. Polegał on na rozwiązaniu krzyżówki, do której potrzebne informacje można było znaleźć na gazetce ściennej przed biblioteką oraz w innych wybranych punktach w szkole.

Świętowanie tak ważnej uroczystości społeczność SP Ciche 1 zakończyła przemarszem od szkoły do ronda (skrzyżowanie Cichego i Ratułowa) i z powrotem. Oczywiście na czele podążali królowie, rycerze i służba. Za uczestnictwo w obchodach 1000. rocznicy koronacji B. Chrobrego podziękował wszystkim dyrektor szkoły Krzysztof Kula.