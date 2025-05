Festiwal Zaczarowanej Piosenki to ogólnopolski, kilkuetapowy konkurs dla uzdolnionych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Uczestniczy walczą o statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz stypendia artystyczne. Zwycięzca w kategorii dorosłych występuje następnie podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Pierwszy Festiwal Zaczarowanej Piosenki odbył się w 2005 r. Tegoroczna edycja, zorganizowana jak zwykle przez Fundację Anny Dymnej "Mimo wszystko”" to - po trzyletniej przerwie - już 17. odsłona tego wydarzenia. Koncert półfinałowy prowadziła szefowa fundacji Anna Dymna wraz z Mateuszem Janickim, a wystąpiło w sumie 34 młodych i zdolnych artystów podzielonych na dwie kategorie: do lat 16 (czyli dzieci, choć niektórzy z wykonawców nie wyglądali ani nie śpiewali dziecinnie) oraz dorosłych, powyżej 16 lat, którzy walczyli między innymi o możliwość wystąpienia w Operze Leśnej w Opolu.

Wykonawców oceniało prześwietne jury w składzie: Jacek Wójcicki (przewodniczący), Lidia Jazgar (sekretarz), Barbara Stępniak-Wilk, Sargis Davtyan, Weronika Kowalska i Łukasz Szczepanowski. Do finału decyzją jury przeszło dwanaście osób. W kategorii do 16 lat są to: Amelia Jakubik, Antoni Łukasiewicz, Szymon Prokop, Oliwia Smoczyńska, Wiktoria Urbanowicz i Kinga Wylęgły, a w kategorii powyżej 16 lat - Patrycja Błach, Elżbieta Bogacz, Kacper Kujawski, Aleksandra Nykiel, Jakub Saniternik i Martyna Anna Wójcik.

To oczywiście nie koniec, bo wykonawców i publiczność czeka jeszcze finał, który odbędzie się 14 czerwca, na estradzie ustawionej na Rynku Głównym. Finalistom towarzyszyć będą na scenie: Michał Bajor, Agnieszka Chylińska, Reni Jusis, Ralph Kamiński, Magda Umer i Wiktor Waligóra.