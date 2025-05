Jubileuszowy spływ papieski

Pomysł na taką aktywność związaną z papieżem Polakiem zrodził się w 2020 r., a więc w roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. - On bardzo lubił tę formę odpoczynku. Dlatego postanowiliśmy wtedy uczcić tę okrągłą rocznicę w sposób, który kochał - na łonie natury, we wspólnocie, jak i zmaganiach oraz modlitwie - przypomina ks. Dariusz Talik z Krakowa, duchowy opiekun spływu.

Wydarzenie tak się spodobało, że w tym roku spływ odbędzie się już po raz piąty - niestety, pandemia sprawiła, że pierwszy spływ został przełożony na 2021 rok. Byli na niego zaproszeni studenci, maturzyści i doktoranci - na przestrzeni lat nieco się to zmieniło, bo aktualnie biorą w nim udział także rodziny z dziećmi, jak i osoby starsze.

Uczestnicy wskazują, że mazurski spływ związany ze św. Janem Pawłem II to dla nich duchowe i małżeńskie umocnienie. - Po pierwsze - w każdym dniu możemy uczestniczyć w Mszy św. Jest również okazja do spowiedzi, organizowane są ciekawe konferencje. No i sam czas w kajaku. To doskonała szkoła współpracy dla małżonków, jak i innych par, które uczestniczą w tym spływie. Naprawdę uczy on jedności - podkreślają Barbara i Władysław Kobyłczykowie.

Wydarzenie pokazuje także, że Kościół jest bardzo różnorodny, a wiarę w Boga można wyznawać wszędzie. - Dzieje się to w myśl słów niedawno zmarłego papieża Franciszka, który przekonywał, by Kościół nie zamykał się tylko w swoich murach czy też kancelariach z konkretnymi godzinami urzędowania, ale by wychodził do miejsc, gdzie jest prawdziwe ludzkie życie. Na tym spływie dzieje się to w każdym momencie - przekonuje ks. Talik.

Co roku spływowi towarzyszą duchowe zagadnienia. - Tegoroczny temat brzmi "Electus eligat", czyli Wybrany wybiera. Będziemy się zastanawiać nad wagą wyborów w życiu. Zwłaszcza małżeńskim, ale nie tylko. Uświadomimy sobie, że jesteśmy wybrani przez Boga i my też wybieramy innych. Spróbujemy zrozumieć, jak w życiu decydować, by zawsze się rozwijać - tłumaczy ks. Talik.

Tegoroczny spływ potrwa na Suwalszczyźnie od 9 do 15 lipca. Uczestnicy będą przemierzać kajakami rzekę Czarna Hańcza i Jezioro Wigierskie. Poznają również szlaki rowerowe Wigierskiego Parku Narodowego. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.splyw100lecia.pl. Zapisy trwają do 31 maja.