Karpacki Oddział Straży Granicznej z wieloma funkcjonariuszami świętował 29 maja na nowotarskim Rynku. - Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście między nami. Mam nadzieję, że kiedyś wróci jednostka Straży Granicznej do Nowego Targu - zauważył burmistrz miasta Grzegorz Watycha. Z kolei starosta nowotarski Tomasz Hamerski podkreślił ważną rolę Straży Granicznej w powiecie nowotarskim. – W naszym powiecie połowa gmin leży w granicach państwa, jesteście częścią naszego samorządu. Cieszę się, że współpraca się układa i możemy na was liczyć nie tylko w najważniejszym zadaniu jakim jest strzeżenie naszych granic, ale także podczas innych inicjatyw czy wydarzeń – mówił T. Hamerski.

Program obchodów 34. Rocznicy powstania Straży Granicznej był pełen niespodzianek ze strony funkcjonariuszy. Mieszkańcy mogli zobaczyć defiladę, musztrę paradną zakończoną salwą z karabinów. Była też orkiestra, która nie tylko grała, ale też śpiewała, m.in. "Bystrą wodę", "Orawę", "W murowanej piwnicy", "Hej idę w las", zagrały również trombity.

Pogranicznicy zostali też odznaczeni przez prezydenta RP i ministrów z polskiego rządu, a także za oddawanie krwi i inne inicjatywy przez nich podejmowane.

Na zakończenie na wszystkich czekała oczywiście wojskowa grochówka. Była też możliwość do poznania specyfiki pracy funkcjonariuszy na stanowiskach, które rozstawili na nowotarskim rynku.