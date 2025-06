Archidiecezja krakowska ma siedmiu nowych kapłanów

W homilii nawiązał on do symboliki herbu papieża Leona XIV, na którym znajdują się lilia (znak czystości serca i Najświętszej Panny), oraz zamknięta księga z sercem przebitym strzałą (symbol św. Augustyna). Zauważył też, że zawołanie papieskie ("In Illo uno unum" - "W Nim stanowimy jedno"), można odnieść do pragnienia, które wyraził Jezus podczas ostatniej wieczerzy. - Jakże ważne jest ludzkie słowo. Wiemy, zwłaszcza z ostatnich tygodni, jak to słowo może ranić, jak często jest kłamliwe, pozbawione fundamentów, przesycone nienawiścią. Nie o takie serce chodzi, lecz o serce, które swoją miłością przebija Duch Święty - stwierdził arcybiskup, dodając, że autentyczną jedność z Bogiem buduje się, jeśli nasze serce jest czyste i jeśli pozwoliliśmy Bogu przeszyć je strzałą miłości. - Tak się buduje jedność Kościoła. Taki człowiek staje się świadkiem Chrystusa dla współczesnego świata - zauważył metropolita krakowski.

Jego zdaniem, by serca były zdolne do świętej rozmowy, musi zostać ustalona jasna hierarchia wartości, należy żyć zachwytem Maryi, naśladować św. Elżbietę w zachwycie nad wiarą drugiego człowieka, a na wzór św. Augustyna i jego matki, św. Moniki, uciekać się do rzeczy ostatecznych. Wtedy też pośród codziennego zabiegania znajdzie się błogosławiony czas poświęcony na modlitwę i święte myśli.

Arcybiskup przywołał także pytania, które są kierowane do kandydatów na kapłanów, i które znajdują się w „klimacie świętych rozmów, koniecznych dla dobrego życia kapłańskiego”. - To, co będziecie przyrzekali, jest wielkim dziełem Boga. On to dzieło w was już rozpoczął. Dziś to Boże dzieło potwierdzicie wobec Kościoła - zaznaczył metropolita.

Po uroczystości nowi kapłani, już w skarbcu katedralnym, podziękowali metropolicie za udzielenie święceń, a przełożonym z WSD Archidiecezji Krakowskiej za doprowadzenie ich do tego dnia. Odebrali też z rąk metropolity krakowskiego celebrety i pierwsze dekrety, kierujące ich do miejsc, gdzie będą posługiwać w czasie wakacji.

Nowi kapłani to: Jakub Byrdak, Maciej Hanusiak, Michał Malinowski, Paweł Nogala, Jakub Romek, Marcin Skowron, Damian Talowski. Formację w seminarium rozpoczęli oni w 2019 r. Patronem ich rocznika jest bł. Michał Giedroyć.