Duch Święty to nie idea

Właśnie dlatego od kilku dni na kanale YouTube @ZnadmiaruMilosci dostępna jest specjalna nowenna pt. "W mocy Ducha - 9 dni przemiany". Rozważania oparte są o jego książkę pt. "Pokrzep mnie". - Można je oglądać każdego dnia, ale można również od razu wszystkie naraz, gdyż to kilkunastominutowe filmiki, z których dowiecie się, kim jest Duch Święty, jakimi owocami obdarza i jak najlepiej otworzyć się na Jego dary i charyzmaty - przekonuje o. Buksa, adiunkt Wydziału Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie.

Dodaje, że Duch Święty to nie jakaś idea. - To Osoba, która chce wejść w twoje życie z miłością, mocą i pokojem. W tych rekolekcjach pomagam odkryć Jego obecność, która może zupełnie odmienić twoje serce i relacje. Wspólna modlitwa, refleksja i wołanie w duchu Wieczernika - to nie jest teoria, to doświadczenie - podkreśla duchowny.

Zachęca też, by znaleźć czas na głębsze zapoznanie się z treścią przygotowanych rozważań i zatrzymanie się choć na kilka chwil. - To rekolekcje dla ludzi, którzy chodzą po tej samej ziemi codzienności, co ja - zmagają się, próbują kochać, szukają sensu. Duch Święty nie działa tylko w mistycznych uniesieniach - On jest obecny w naszej zwyczajności. W domu, pracy, rozmowie czy zmęczeniu. Te krótkie filmy mogą być codziennym krokiem na tej drodze - aby nie tylko "iść", ale iść z nadzieją - podsumowuje.

O. Buksa OFM to rekolekcjonista i pomysłodawca ogólnopolskiej akcji ewangelizacyjnej "Obudź się! Możesz więcej!". Jest autorem m.in. płyt "Możesz więcej" i "Miłosierny". Prowadził także RekoSKI - niezwykłe rekolekcje łączące troskę o ducha i ciało poprzez jazdę na nartach czy snowboardzie.