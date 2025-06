Parafia przygotowywała się duchowo do tego jubileuszu od stycznia bieżącego roku. Odbywała się m.in. peregrynacja siedmiu krzyży w rodzinach. O tym i o historii parafii pisaliśmy obszernie na łamach "Gościa Krakowskiego".

W trakcie obchodów w kościele parafialnym 8 czerwca metropolita krakowski nawiązał do obchodzonej w tym dniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego. - Prośmy Boga o łaskę, abyśmy dali się w naszym życiu prowadzić Duchowi Świętemu, abyśmy dali się prowadzić miłości, którą objawił nam sobą Jezus Chrystus. Aby nie zabrakło w nas odwagi, by swoją piękną, szlachetną codziennością podejmować dzieło ewangelizacji, zwłaszcza kolejnych pokoleń chrześcijan, którzy będą zamieszkiwać myślenicką ziemię. A przede wszystkim, moi drodzy, módlmy się o łaskę, abyśmy kochali nasz święty, katolicki i apostolski Kościół - powiedział abp. Jędraszewski.

W swym kazaniu metropolita krakowski nawiązał do słów św. Jana Pawła II, wypowiedzianych 3 czerwca 1979 r. w Gnieźnie. Ojciec Święty mówił wtedy m.in. o polskich grodach, z którymi wiązały się początki chrześcijańskiej wiary. "Ilekroć znajdujemy się tutaj, na tym miejscu, musimy widzieć na nowo otwarty wieczernik Zielonych Świąt. I musimy słyszeć mowę praojców, w której zaczęły być przepowiadane «wielkie dzieła Boże». Przychodzi więc wasz rodak, papież, aby wobec całego Kościoła, Europy i świata mówić o tych często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wołać wołaniem wielkim. Przychodzi ukazywać te drogi, które na różny sposób prowadzą z powrotem w stronę wieczernika Zielonych Świąt, w stronę Krzyża i Zmartwychwstania. Przychodzi wszystkie te narody i ludy - wraz ze swoim własnym - przygarnąć do serca Kościoła: do serca Matki Kościoła, której ufa bezgranicznie" - powiedział wówczas papież.

Metropolita wskazał, że słowa św. Jana Pawła II Wielkiego odnosiły się do "wieczernika polskich dziejów" z 966 r. - Czujemy się spadkobiercami tego wieczernika, który tutaj łaską wiary, dzięki tchnieniu Ducha Świętego zaistniał w XII, XIII, XIV wieku, kiedy docieramy do początków zorganizowanego już osadnictwa mieszkających tu ludzi, a także do tworzonych wówczas parafii - dodał hierarcha. Przypomniał historię Myślenic, o których pierwsza wzmianka pochodzi z XIII w. Wspomniał, że miejscowość ta może się poszczycić powstaniem szkoły parafialnej w 1411 r., pobytem królowej Jadwigi czy króla Władysława Jagiełły. - Można by powiedzieć, że tutaj była Europa. Tu się działy wielkie rzeczy. Działy się te wielkie rzeczy o charakterze nie tylko państwowym polskim, ale i europejskim - mówił metropolita.

Podkreślił, że Zesłanie Ducha Świętego, kiedy myślenicka parafia przeżywa swój jubileusz, łączy się z tajemnicą Matki Najświętszej, którą ukochał św. Jan Paweł II. Wskazał, że osadnictwo w tej części Małopolski powstało w czasie, gdy powstała pieśń "Bogarodzica Dziewica", w której lud prosi Maryję, by Chrystus zechciał mu błogosławić. Arcybiskup zauważył, że myślenicka parafia była od początku związana z tajemnicą Najświętszej Maryi Panny i Jej narodzeniem, a Myślenice stały się centrum miejscowego kultu maryjnego, gdy 2 lipca 1633 r. uroczyście wprowadzono do kościoła parafialnego obraz Matki Najświętszej zwanej tu Panią Myślenicką. - Zawsze z ogromnym wzruszeniem i przejęciem patrzymy na Jej oblicze. Na oblicze Jej Dziecka, Jej Synka. I tak patrzą na Nią pokolenia. Tyle pokoleń tworzących historię tej parafii, tego sanktuarium, tej myślenickiej ziemi i dalej jeszcze poza tę ziemię wykraczającą. Wpatrujemy się w ten obraz, który jest przedziwną syntezą prawdy o Matce Najświętszej, Matce Kościoła - mówił metropolita krakowski.

Przed błogosławieństwem burmistrz miasta i gminy Zakliczyn, Dawid Chrobak, odczytał list od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Razem z burmistrzem miasta i gminy Myślenice Jarosławem Szlachetką wręczył dar od prezydenta dla parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - flagę państwową.

Następnie uhonorowano złotym medalem św. Jana Pawła II za zasługi dla archidiecezji krakowskiej trzech parafian: Barbarę Kalinowską, Zbigniewa Syrka oraz Małgorzatę Olszowską. Na koniec głos zabrał metropolita. - Nawiązując do słów Jana Pawła II wypowiedzianych 46 lat temu: "teraźniejszość jest zawsze rozważaniem przeszłości", pięknej przeszłości myślenickiej, moi drodzy, tak głęboko związanej z obecnością Matki Najświętszej. Mocą Ducha Świętego budujcie i teraźniejszość i dobrą przyszłość i w tym właśnie duchu pragnę wam udzielić teraz pasterskiego błogosławieństwa - podkreślił.

Po Mszy św. metropolita krakowski poświęcił na zewnętrznej ścianie Kaplicy Matki Bożej tablicę pamiątkową z inskrypcją "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Pamiątka Jubileuszu 700-lecia Parafii Narodzenia NMP /1325-2025 /. Wdzięczni Wierni i Duszpasterze".