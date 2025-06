Panie borykające się z chorobą raka piersi i te, które ją pokonały, przyjechały do Ludźmierza z Podhala, Spisza i Orawy, ale także z Tarnowa, z Brzeszcz, z Oświęcimia. Pierwszym punktem była Msza św., której przewodniczył ks. prałat Władysław Zarębczan z podhalańskiego Gronkowa. - Wpatrujemy się w uśmiechniętą Matkę Bożą, która swoim uśmiechem zachęca nas, by się nie zniechęcać, by walczyć i zwyciężyć - mówił ks. Zarębczan. Wspomniał też Karola Antosiewicza, który miał 5 dzieci, ale żadne z nich nie przeżyło pierwszego roku życia. W końcu rozstał się on z żoną, która wstąpiła do klasztoru i po roku umarła, on zaś został jezuitą i odszedł do Pana mając zaledwie 46 lat. W klasztorze skomponował znane pieśni: "Chwalcie łąki umajone”, "O Maryjo przyjm w ofierze", "Nie opuszczaj nas", "O Józefie ukochany" i inne. - Pamiętajmy też o jednym: że zawsze przychodzi zwycięstwo - dodał ks. Zarębczan.

Amazonki ubogaciły Eucharystię swoim śpiewem, czytały też liturgię słowa. W czasie procesji z darami przyniosły do ołtarza chleb, winogrona, kwiaty i stułę jubileuszową. Razem z Amazonkami modliły się dzieci z Czechowic-Dziedzic i Ryczałtowa, które w tym roku przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej.

Uczestniczki pielgrzymki odśpiewały też swój hymn. "Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystkich ludzi uszczęśliwię. Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba. I nic więcej mi nie trzeba” - śpiewały Amazonki, trzymając się za ręce w całym kościele. Była to bardzo wzruszająca i symboliczna chwila.

Kolejnym punktem XIII Pielgrzymki Amazonek do Ludźmierza, która odbyła się 14 czerwca, była wspólna modlitwa przy figurze Jana Pawła II w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym, gdzie panie zaśpiewały "Barkę" i zapaliły znicz pamięci. Amazonki umówiły się też na kolejną pielgrzymkę, która odbędzie się w pierwszą sobotę października. Panie pojadą wtedy na Jasną Górą.