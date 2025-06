Artystka ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych studiując równolegle malarstwo w pracowni profesora Stanisława Rodzińskiego i grafikę u Zbyluta Grzywacza. Na wystawie przedstawione są dwa cykle rysunków o odmiennej tematyce i charakterze. Bardziej geometryczne, czysto formalne "Skały" oraz "Twarze", studia oblicza ludzkiego w niesłychanie oszczędnej, a jednocześnie ekspresyjnej formie.

Pisał Andrzej Tyws: "Iwona Witka-Wawrzkiewicz nie jest buntownikiem. Jej postawa nie wynika też z wyczucia przewrotności sytuacji, która czyni bunt obowiązującym standardem zachowania młodego artysty, a estetyczny konserwatyzm awangardą. Umiar, powściągliwość w wyrażaniu przeżyć, wiara w istnienie trwałych uniwersalnych wartości w człowieku i w świecie emanują z jej wnętrza i obiektywizują się w sztuce. Wyczuwa się w niej pewien naturalny porządek moralny i estetyczny, który pozwala spojrzeć na życie z pewnego dystansu, oczyścić je z doraźności, przypadku, wyzwolić z tyranii szczegółu." I jeszcze profesor Zbylut Grzywacz: "Tworzone jakby pod dyktando natury przestrzegają zasad jej gramatyki, ortografii, interpunkcji. Nie jest to jednak mozolne przepisywanie kolejnych stronic »księgi natury«; rysując malarka dba w jednakowym stopniu o składnię języka natury i języka plastycznego a także o to, co nazywa się kaligrafią, pięknym pismem i co w rysunku jest jego rytmem, kompozycją, wyrazem."

Dodatkowym walorem wystawy w zabytkowym wnętrzu jest zderzenie oszczędnej grafiki eksponowanych rysunków z barokowymi ściennymi malowidłami Radwańskiego i Ecksteina.

Wystawę będzie można odwiedzić do 8 lipca 2025 (od wtorku do piątku w godz. 10:30 - 12 i 15:30 - 17 oraz w soboty od 10 -16), w siedzibie galerii przy ul. Pijarskiej 2.