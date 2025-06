Narodowa Pielgrzymka Węgrów

Kustosz papieskiego sanktuarium ks. Tomasz Szopa, życzył pielgrzymom z Węgier, aby za przykładem św. Jana Pawła II podążali za Panem Jezusem. W tym kontekście wskazał na pomnik przed kościołem pokazujący kierunek w stronę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Przypomniał, że w obu sąsiadujących ze sobą sanktuariach w Krakowie są kaplice i tablica poświęcona wyjątkowym relacjom między naszymi narodami. - Niech ta pielgrzymka ma także wymiar jednoczący nasze dwa narody, abyśmy tworzyli jedno w Jezusie Chrystusie - mówił kustosz.

Witając pielgrzymów z Węgier w Krakowie, w sanktuarium św. Jana Pawła II, abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że nasze narody łączy wspólna historia, zwłaszcza dzieje chrześcijańskiej wiary w naszych krajach, które rozpoczęły się na przełomie X i XI wieku - w Polsce po przyjęciu chrztu przez Mieszka I, a na Węgrzech dzięki świętemu królowi Stefanowi I. - Od samego początku między naszymi narodami zaistniały szczególne więzy bliskości, i nie przede wszystkim w wymiarze politycznym, chociaż to też było bardzo ważne w tamtych czasach, ale przede wszystkim w wymiarze spotkania w tej samej chrześcijańskiej wierze – mówił metropolita krakowski. Zaznaczył, że król Węgier Władysław I urodził się w Krakowie; Polką była też królowa węgierska bł. Salomea, a Węgry z kolei dały Polsce święte kobiety: św. Kingę, bł. Jolantę i św. Jadwigę Królową.

Arcybiskup zauważył, że także z XX w. znane są podobne relacje. W tym kontekście wskazał na hrabiego Jánosa Esterházyego, męczennika komunizmu ochrzczonego w Krakowie. Metropolita podkreślił, że jest dumny, iż jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się pod Wawelem. Zwrócił także uwagę na dwie postacie obu narodów, które łączy podobna historia - kard. Józefa Mindszentyego i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego - męczenników epoki stalinowskiej. - Wspominam te postacie, bo one pokazują, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do nieba - mówił arcybiskup, przypominając, że cały Kościół przeżywa Rok Jubileuszowy pod hasłem "Pielgrzymi Nadziei". - Jesteśmy pielgrzymami w drodze do nieba i każda pielgrzymka nam o tym przypomina. Także wasza pielgrzymka jest szczególną pielgrzymką nadziei - dodał metropolita krakowski, życząc Węgrom błogosławionego czasu budzenia nadziei dzięki wpatrywaniu się w świadków wiary, gdy będą odwiedzać takie miejsca w Polsce jak sanktuarium św. Jana Pawła II, sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach czy Jasną Górę.