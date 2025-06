Wydarzenie, które miało miejsce na scenie plenerowej przy boisku w Zaskalu, zorganizował Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus Gmina Szaflary”. - Naszym mottem są słowa: "Nieważne, jak duża jest rodzina, tylko jak wielka jest w niej miłość" i tego się cały czas trzymamy -deklarowała Katarzyna Sowa. Dodała, że cele festynu od lat są takie same, czyli integracja środowiska, stworzenie okazji do współpracy w grupie i ukazywanie wartości kontaktów rodzinnych i przyjacielskich.

Ponadto na festynie zawsze ukazywane są wartości płynące z zaangażowania w pomoc osobom potrzebującym poprzez akcje charytatywne, organizowane tym razem dla Lilianki Głodziak oraz Jasia Kułacha.

Festyn trwał przez kilka godzin. Na scenie pojawili się Mali Zaskalanie, był występ cheerleaderek z Szaflar, konkurs dla rodziców "Przyszywanie guzików na czas". Na scenie plenerowej zaprezentowały się także dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego w Bańskiej Wyżnej. Wiele oklasków zebrały osoby biorące udział w konkursie "Przysiady rodzica z dzieckiem na plecach". Swoje "pięć minut" mieli też strażacy z OSP Zaskale, którzy zaprezentowali pokaz akcji gaśniczej.

Publiczność ubawiła się też na występie kabaretu OldBachledówka "Po sąsiedzku". Potem sceną zawładnęli Piotr Szewczyk z zespołem i Warasy.

W międzyczasie odbywały się dodatkowe konkursy, była też okazja do skosztowania pyszności Koła Gospodyń Wiejskich z Zaskala.