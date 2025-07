Szykujmy się na pielgrzymi trud

Tegoroczna 45. już PPK rozpocznie się tradycyjnie 6 sierpnia na wzgórzu wawelskim, a jej uczestnicy dotrą przed oblicze Matki Bożej Częstochowskiej w dniu 11 sierpnia. - Wszyscy znajdziemy się na tym jednym, tym samym szlaku nadziei. Bardzo zachęcam, aby nas nie zabrakło, bo chodzi tu odkrywanie i pogłębianie nadziei w sercach każdej i każdego z nas - podkreślił metropolita krakowski, nawiązując do hasła Roku Świętego 2025, które w tym roku stało się także mottem Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.

Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że pielgrzymowanie jest symbolem życia ludzkiego, ale też czasem obdarzania łaską nadziei tych, którzy są obok - tak blisko, jak i daleko Kościoła. - Dzięki nadziei możemy znajdować te, tak konieczne, siły ducha do pokonywania codziennych trudności - mówił dalej metropolita wyjaśniając, że pielgrzymka - często wymagająca fizycznie i wiążąca się z trudami - stanowić może umocnienie w zmaganiach podejmowanych każdego dnia.

Podkreślił również wagę pielgrzymowania w kontekście trwającego Roku Jubileuszowego. - To rok przeżywania obecności Pana Jezusa jako człowieka pośród nas. Jego także chcemy się uczyć podczas tej pielgrzymki po to, żeby Nim, Chrystusem obdarzać także innych ludzi, bo - tym bardziej w tym roku - odkrywamy głębię wołania, które rozpoczęło pontyfikat Jana Pawła II (…): "Otwórzcie drzwi Chrystusowi!" - powiedział hierarcha. - Zatem szykujmy się na ten pielgrzymi trud, by w radości i nadziei pogłębiać siebie i innych tą nadzieją i radością umacniać. Szczęść Boże na odwagę podjęcia jedynej słusznej decyzji, jaką jest udział w tej pielgrzymce - zachęcał metropolita.

Do udziału w pielgrzymce można się zapisać drogą elektroniczną lub osobiście, w parafiach. Szczegółowe informacje są dostępne są stronie internetowej pielgrzymki ( www.pielgrzymka-krakowska.diecezja.pl).