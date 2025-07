Dosłownie dla każdego

Na pątniczy szlak z dominikanami zgłosiło się już ponad 1000 uczestników – najmłodszy z nich ma 4 miesięcy, a najstarszy prawie 75 lat. Hasłem przewodnim tegorocznego wędrowania z dominikanami na Jasną Górę są słowa: "Wstań i chodź", które Jezus wypowiada przy sadzawce Betesda, jak i do paralityka w Kafarnaum. - Są to słowa współczucia, uzdrowienia i nadziei. Pielgrzymka jest czasem, w którym idziemy w grupie, ale to jest też czas bardzo osobistego spotkania z Jezusem. Możemy Mu opowiadać, o tych wszystkich sytuacjach, w których bardzo chcemy od Niego usłyszeć te pełne współczucia i nadziei słowa: "Wstań i chodź" - tłumaczy o. Marcin Słowik OP, dyrektor pielgrzymki.

Do ubiegłego roku pielgrzymka dominikańska składała się z 9 grup, z których każda liczy około 100-200 osób. W tym roku będzie ich 10! - Nowa grupa nosi nazwę "Lednica". Chcieliśmy dać szansę przedłużenia bycia razem miłośnikom spotkań na Polach Lednickich. Grupa nie ma limitu wiekowego. Jej kaznodzieją i przewodnikiem jest o. Tomasz Nowak OP - przybliża Bartłomiej Sikora, koordynator pielgrzymki.

Poza nią krakowscy dominikanie będą wędrować z młodzieżą w grupie „„Dziewiętnastka”, studentami, których gromadzą dwie grupy "Beczka 1" i "Beczka 2" oraz w dwóch grupach rodzinnych. Poza tym tradycyjnie na pątniczy szlak wyruszy grupa "Rafael", w której osoby w wieku 25-40 lat mogą pielgrzymować zasłuchane w Słowo Boże.

W całkowitym milczeniu pielgrzymować będzie grupa "Pokuta", której celem jest zbudowanie silnej relacji z Bogiem. Podobnie wędrować będzie także grupa „Cisza”. Natomiast w grupie "DOROTHEA", dawniej "Dorośli", pątnicy nauczą się dostrzegać wszelkie Boże dary i być wdzięcznymi za ich obfitość.

Dominikański szlak pątniczy charakteryzuje kilka elementów. Nowi pielgrzymi przygotowują sobie wianki, które ofiarują Matce Bożej, a cała pielgrzymka wchodzi na Jasną Górę ubrana na czarno-biało. Tradycją stało się też przeżywanie liturgicznego święta pierwszego polskiego dominikanina, św. Jacka, podczas postoju pielgrzymki w Poczesnej.

Na Jasną Górę dominikanie i ich sympatycy wyruszą 12 sierpnia z krakowskiej bazyliki Świętej Trójcy. Do celu dotrą 18 sierpnia. Zapisy trwają do 15 lipca. Szczegóły na stronie internetowej www.pielgrzymka.dominikanie.pl.