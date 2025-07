Wydarzenie jest wspólną przestrzenią działania krakowskiego Teatru KTO oraz Instytutu Teatralnego. Przez całe wakacje do miejsc z województwa małopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie utrudniony jest dostęp do sztuki teatralnej, przybywać będą artyści, by bawić i uczyć w ramach prezentowanych spektakli. - Ten projekt to forma wyjścia z kulturą do mniejszych miejscowości i miasteczek. Zwłaszcza w kontekście młodszych pokoleń, bo dzieciństwo to czas, w którym powinno się już zaznajamiać z teatrem, by móc ten związek pielęgnować w dorosłości - podkreśla Martyna Nowakowska, kierowniczka działu promocji teatru KTO.

Trasa projektu została zainagurowana 14 lipca w małopolskim Białym Kościele. Przybyli z okolicznych miejscowości mogli zobaczyć przedstawienie pt. "Maks chce psa"”.

Maks to chłopiec, który narysował sobie psa Bruna i z takim wymyślonym pupilem bawi się w wyobraźni bez końca we wszystko! Przecież rysunkowy pies nigdy się nie męczy i zawsze słucha. Ale niestety tak naprawdę go nie ma, co bardzo smuci chłopca...

W końcu dziadek daje mu prawdziwego czworonoga, który jednak nie spełnia oczekiwań dziecka - długo śpi, nie umie aportować, czy psuje poduszkę. - Ten spektakl to doskonały rodzinny sposób na to, by zwrócić uwagę dzieci na odpowiedzialność i świadomość tego, że marzenia często odbiegają od rzeczywistości, a życie ze zwierzęciem domowym to nie tylko przyjemności, ale i obowiązki, w tym konieczność nauczenia się przebywania razem - przybliża M. Nowakowska.

Warto dodać, że przedstawienie zostało zaprezentowano w namiocie cyrkowym. Nie zabrakło więc akrobacji, żonglerki czy ćwiczeń na linie w wykonaniu prawdziwych cyrkowców, którzy stanowią cześć wędrownej trupy! - Maluchy bawiły się wyśmienicie. Było dużo śmiechu, jak i radości. Niemniej spektakl niesie ze sobą ważne przesłanie, który w prosty sposób może dotrzeć do najmłodszych - oceniła pani Katarzyna, która na wydarzenie przyszła z trójką małych dzieci.

Teatr KTO z siedzibą w krakowskim Podgórzu cały czas rozwija ofertę spektakli dla dorosłych i dzieci. Zespół teatralny gościł na 5 kontynentach, w 40 krajach i ponad 300 miastach.