Przygotowania do jubileuszu prezentek

Bł. Zofia Czeska, założycielka prezentek, z własnych funduszy zorganizowała w swoim domu przy ulicy Szpitalnej 18 dla dziewcząt osieroconych i z ubogich rodzin instytut wychowawczy pod nazwą Dom Panieński Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 31 maja 1627 r. zatwierdził go wraz z jego statutami biskup krakowski Marcin Szyszkowski. Tą datę uznaje się nie tylko za początek szkoły, ale również za datę powstania zgromadzenia, które miało szerzyć chwałę Bożą przez posługę apostolską wśród dzieci i młodzieży. - Bardzo się cieszymy tą rocznicą, która uświadamia nam aktualność myśli i charyzmatu bł. Zofii oraz Boże działanie w jej życiu. Ważnym jest też dla nas aspekt pracy szkoły, która mimo różnych wydarzeń historii w Polsce działa nieprzerwanie od jej założenia - podkreśla s. Aurelia Patrzyk, obecna dyrektorka szkoły podstawowej i liceum.

Aby dobrze przeżyć przyszłoroczny jubileusz postanowiono się do niego dobrze przygotować. Pierwszy rok pod hasłem: "Dojrzewać na wzór bł. Zofii" już minął, a jego owocem jest m.in. powstanie hymnu „Zwykła-niezwykła szkoła”, mówiącego o historii, która już za szkołą i wybiegającego z nadzieją w przyszłość. Marzeniem sióstr i młodzieży jest nagranie go w wersji profesjonalnej w formie audio i wideo. Jego premiera ma nastąpić w listopadzie.

Ale to nie jedyny plan na przyszłość w ramach przygotowań do jubileuszu prezentek. Trwa ich drugi rok, któremu patronuje hasło "Słuchać jak Maryja". - Założycielka zgromadzenia może być dobrym wzorem słuchania woli Bożej i bliźniego. Dlatego bardzo ważnym w przygotowaniu do jubileuszu jest dla nas również podzielenie się bł. Zofią z jak najszerszą grupą ludzi. Stąd zrodził się kolejny projekt "A jednak żyje!". We współpracy kilku osób - rodziców, nauczycieli i sióstr - powstaje specjalna książka - opisuje s. Aurelia.

Ostatni, 3. rok jubileuszu upłynie pod hasłem "Tworzyć wspólnotę w Duchu Świętym". - Będzie czasem wielu spotkań, które doprowadzą nas do uroczystości wieńczących ten piękny czas - podsumowuje s. dyrektor.