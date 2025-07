Mszy św. odpustowej przewodniczył oblat ks. Adam Filas, pochodzący z Raby Wyżnej, a od lat posługujący w Kanadzie, w polonijnej Prowincji Wniebowzięcia NMP. Jest budowniczym kościoła św. Eugeniusza de Mazenoda w Brampton. Słowo Boże wygłosił ks. prof. Tomasz Kraj z Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. - Przykładem matki, która tak wychowała swoją córkę i zrobiła to w sposób najdoskonalszy, jest właśnie św. Anna, wasza patronka. Dlatego od niej trzeba się tej sztuki uczyć, do niej zwracać, ją prosić o wstawiennictwo. Ona tak wychowała Maryję, że była ona w stanie usłyszeć głos Boga, na to słowo się otworzyć i za nim iść. I to w sytuacjach bardzo trudnych - zauważył ks. prof. Kraj. - Kochamy dzieci i chcemy dla nich jak najlepiej. To "najlepiej" to to wszystko, co służy naszej szczęśliwej wieczności, naszemu zamieszkaniu w niebie. Chcemy więc umieć rozpoznawać wolę Bożą w naszym życiu, by tego też nauczyć swoje dzieci. Nauczycielką w tym rozeznawaniu jest św. Anna. Do niej więc zwracamy się szczególnie dzisiaj z naszym wołaniem: św. Anno, módl się za nami! - mówił ks. prof. Kraj.

W uroczystej Sumie odpustowej wzięli udział kapłani pracujący w miejskich parafiach i całym dekanacie nowotarskim. Wszystkim duchownym i wiernym za przybycie podziękował ks. Zbigniew Płachta, proboszcz parafii św. Katarzyny, w której granicach znajduje się kościółek św. Anny. Podziękował też ks. prał. Mieczysławowi Łukaszczykowi, który jest rezydentem w zabytkowej świątyni i sprawuje opiekę nad tym miejscem kultu.

Niektórzy wierni na uroczystości przybyli w strojach regionalnych, była delegacja górali ze Związku Podhalan, oddział Nowy Targ, była też delegacja z pocztem sztandarowym tej organizacji. Na zakończenie Eucharystii ks. Filas udzielił specjalnego błogosławieństwa dzieciom i wszystkim zgromadzonym.

Druga część odpustu podhalańskiego ku czci św. Anny w kościele na cmentarzu będzie miała miejsce w niedzielę 27 lipca. Msze św. w kościele w św. Anny zostaną odprawione o godz. 8.30, 10, 11.30 i 16.

Kościół cmentarny św. Anny w Nowym Targu powstał - jak podaje tradycja - w 1219 r. i jest fundacją zbójców, którzy zrabowany na Węgrzech obraz św. Anny mieli umieścić w ołtarzu kościoła. Jednak jak stwierdzają źródła historyczne, podawana data nie wydaje się prawdziwa, gdyż tutejsza parafia wspominana jest dopiero w XIV wieku. Budowlę wzniesiono w konstrukcji zrębowej. Ściany wewnątrz świątyni pokrywa polichromia, wykonana przez miejscowego malarza Hipolita Lipińskiego w 1880 r. Na ścianach odmalowano sceny figuralne, a na sklepieniu umieszczono kasetony z rozetami. Do wyposażenia kościoła należy m.in. ołtarz główny z I poł. XVIII w. z obrazem Wielkiej Rodziny (1516 r.). Świątynia znajduje się na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej.

Do kościoła św. Anny przybywają licznie nowotarżanie i inni górale nie tylko na uroczystości odpustowe, ale także na uroczystość Wszystkich Świętych i pogrzeby, które tam są sprawowane przez cały rok.