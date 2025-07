Kraków. Koncert młodych medyków

Od początku lat 90. XX w. utalentowani muzycznie studenci medycyny i młodzi lekarze z całej Europy spotykają się w różnych krajach, aby świętować wspólną pasję do muzyki i medycyny. W skład Europejskiej Orkiestry i Chóru Studentów Medycyny wchodzi ok. 150 studentów medycyny i młodych lekarzy z ponad 25 krajów europejskich. Co roku lokalny komitet organizacyjny nowego kraju gospodarza, mianowany przez Międzynarodową Radę EMSOC, opracowuje program, który prezentuje muzyczne dziedzictwo i skarby kultury kraju. Dzięki temu uczestnicy mogą nawiązywać kontakty ponad granicami, wiekiem i kulturą, nawiązując przyjaźnie na całe życie. W tym roku przyszedł czas na występy w Polsce. W programie koncertu zatytułowanego "Rytmy Ziemi, Dźwięki Niebios" m.in. "Krzesany" Wojciecha Kilara, "Exultate, jubilate" Karla Jenkinsa i "Msza koronacyjna C-dur" Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Warto dodać, że Marta Zielińska ukończyła zarówno dyrygenturę w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. Szymona Bywalca, jak i studia lekarskie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Obecnie dyryguje Chórem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Organizatorem wydarzenia jest Śląski Związek Chórów i Orkiestr oraz Stowarzyszenie Muzycy-Medycy EMSOC Poland 2025. Więcej informacji o koncercie i dostępności biletów można znaleźć na stronie internetowej NCK (https://nck.krakow.pl).