Stare Bystre. Dziękczynienie za tegoroczny plony

Mieszkańcy Starego Bystrego oraz zaproszeni goście wspólnie świętowali zakończenie żniw podczas Dożynek Starobystrzańskich. Pierwszym punktem była uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Starem Bystrem, której przewodniczył ks. Andrzej Bukalski z parafii w Rogoźniku (do niej należy część Starego Bystrego). Podczas liturgii poświęcony został wieniec dożynkowy, przygotowany przez mieszkańców. Słowa pozdrowienia do uczestników dożynek skierował proboszcz z Czarnego Dunajca ks. Krzysztof Kocot (część Starego Bystrego należy do tej parafii). Skierował je także sołtys Marek Biela, dziękując nie tylko za obecność, ale i za wysiłek w przygotowanie dożynek.

Do Starego Bystrego przybył m.in. burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Tadeusz Rafacz, prezes Związku Podhalan Julian Kowalczyk z małżonką, a także członkowie Związku Podhalan oddziału w Starem Bystrem na czele z prezeską Teresą Zarycką, druhowie miejscowej jednostki OSP.

Po Mszy św. uczestnicy dożynek przejechali zaprzęgami konnymi z kościoła w Starem Bystrem do miejscowej remizy, gdzie miała miejsce druga część dożynek. Nie zabrakło muzyki i występów folklorystycznych, m.in. zespołu góralskiego „Turnie” ze Starego Bystrego. Przed publicznością zaprezentowała się także Irena Stopa, uczestniczka programu "Górale”, laureatka licznych konkursów folklorystycznych.

Podczas dożynek wystąpił także zespół GóralPower, a na dzieci czekało kilka atrakcji, m.in. dmuchańce. Nie zabrakło też poczęstunku przygotowanego przez OSP Stare Bystre.

Organizatorami wydarzenia byli: sołtys i rada sołecka miejscowości Stare Bystre, Związek Podhalan oddział Stare Bystre, OSP Stare Bystre, Miasto i Gmina Czarny Dunajec oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.