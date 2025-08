Pątnicy przemierzą w ośmiu wspólnotach ok. 156 kilometrów. Według wyliczeń, każdy z nich zrobi w tym czasie nieco ponad 202 tysiące kroków. Na szlak wyruszyło kilka tysięcy pielgrzymów. - Jednak nie ilość jest ważna, lecz wartość duchowego przeżycia pielgrzymki. Są z nami przede wszystkim pielgrzymi z naszej archidiecezji, ale są także pątnicy z innych terenów, m.in. z Poznania i Sędziszowa Małopolskiego oraz grupy z Czech, Włoch i Stanów Zjednoczonych - mówi Andrzej Bac, jeden z koordynatorów pielgrzymki. - Będzie też z nami po raz 42. Piotr Ćwik, były wojewoda małopolski i minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Dołączy jednak dopiero jutro, gdyż dzisiaj w związku z zaprzysiężeniem w Warszawie prezydenta Karola Nawrockiego, kończy swą służbę dla prezydenta RP Andrzeja Dudy. W trakcie kolejnych pielgrzymek zajmuje się zaś niezmiennie regulacją ruchu pielgrzymów w trosce o ich bezpieczeństwo - dodaje koordynator pielgrzymki.

Rozpiętość wiekowa pątników jest duża - od seniorów aż po małe dzieci. Poszczególnym wspólnotom pielgrzymkowym towarzyszą kapłani jako przewodnicy duchowi. Prawie każdy z pielgrzymów niesie do Matki Bożej swoje intencje. - Idziemy w należącej do wspólnoty śródmiejskiej osiemdziesięcioosobowej grupie młodzieżowej, której patronem jest bł. Carlo Acutis - mówią: Basia (czwarty raz na pielgrzymce) i Bartosz z Poznania, studenci ratownictwa medycznego. Byli także Alicja, Małgorzata i Maciej z Dziekanowic, pielgrzymujący nie po raz pierwszy. - A my przyjechaliśmy z Sędziszowa Małopolskiego w diecezji rzeszowskiej, z parafii ojców kapucynów. Współtworzymy grupę 3. św. Ojca Pio. Ja pielgrzymuję już po raz dziewiąty, a moje dzieci po raz piąty. To dla nas zawsze niezwykłe przeżycie duchowe - mówi Jadwiga Jarząb, pielgrzymująca wraz z mężem Andrzejem i dziećmi: Karolem, Mateuszem, Marceliną i Szymonem. Krzyż pielgrzymkowy niósł w stroju krakowskim Krzysztof Feluś z Zabierzowa. - Pielgrzymuję już po raz 26. Moja siostra też ponad 20 razy, a córka po raz piąty. Pielgrzymował także mój tata - mówi krakowiak.

Mszy św. w intencji pielgrzymów przewodniczył abp Marek Jędraszewski, honorowy przewodnik pielgrzymki. - Pielgrzymowanie stąd na Jasną Górę to czas wielkiego dawania świadectwa o Kościele, który żyje. Ale jednocześnie jest czasem modlitwy za Kościół, który ciągle ma żyć, przedłużając tę wielką tradycję chrześcijaństwa w naszym kraju. A będzie mógł żyć i będzie się mógł rozwijać dzięki tym, którzy będą świadkami Chrystusa w sposób szczególny i którzy na mocy święceń będą pośrednikami między Bogiem a światem, między światem a Bogiem - powiedział metropolita krakowski. Zaapelował o modlitwę w intencji Kościoła, papieża Leona XIV i ojczyzny w dniu, który jest nie tylko dniem wyruszenia pielgrzymki, lecz także dniem zaprzysiężenia nowego prezydenta RP.

- Otoczmy modlitwą ten czas jego rozpoczynającej się służby Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, by do końca był wierny temu, co obiecał - stania na straży chrześcijańskiej tożsamości naszej ojczyzny, naszego narodu; na straży wartości; na straży godności, wolności i suwerenności Polski - powiedział metropolita. Życzył pielgrzymom, by ich pielgrzymi trud, "zaowocował gorącością serc, z którymi przybliżycie się do tronu naszej matki i królowej". Po zakończeniu Mszy św. abp Jędraszewski wziął krzyż i w towarzystwie bp Piotra Przyborka z archidiecezji gdańskiej, przewodniczącego Rady ds. Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski, ruszył ze wzgórza wawelskiego na czele pielgrzymki. Niektóre wspólnoty ominęły Wawel i maszerują innymi trasami. Wszyscy spotkają się jednak u stóp Jasnej Góry. Powinni tam dotrzeć 11 sierpnia po południu. Zostaną powitani przez abp. Jędraszewskiego, który o godz. 19 odprawi dla nich Mszę św.

Warto dodać, że dziś po południu w Woli Zachariaszowskiej w gminie Zielonki odbyło się wręczenie nagrody Bene Meritus - pamięci Anny Krajewskiej, dla osób szczególnie zasłużonych dla Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. Uhonorowano nią tym razem Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie tamtejszej parafii. Zmarła w grudniu 2022 r. patronka nagrody, była jedną z osób świeckich, najbardziej zasłużonych dla Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej, z którą była związana przez 40 lat. Szefowała bazie pielgrzymkowej wspólnoty I i była współautorką wszystkich wydawnictw PPK. Wspierała także całą pielgrzymkę w sprawach organizacyjnych i finansowych. Jak napisała w modlitwie maryjnej, była "cały czas w drodze, aby dawać radość innym".