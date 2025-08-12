Ludźmierz. Ważne informacje przed odpustem

Do Ludźmierza na uroczystości odpustowe zaprasza ks. Maciej Ścibor, kustosz sanktuarium Królowej Podhala. Duchowny przypomina, że bazylika mniejsza jest kościołem jubileuszowym. - Rozpoczynamy rekolekcje maryjne, które są naszym duchowym przygotowaniem do przeżycia odpustu Wniebowzięcia. Temat rekolekcji nawiązuje do I roku naszej nowenny przed 800-leciem parafii - "Z Maryją o wierności” - mówi ks. Ścibor.

Rekolekcje potrwają od 12 do 14 sierpnia. Ks. Węgrzyniak będzie głosił kazania na Mszach św. o godz. 6.30, 12 i 18. Po każdej wieczornej liturgii zaplanowano procesję z lampionami do Maryjnego Ogrodu Różańcowego. Spowiedź odpustowa rozpocznie się w czwartek 14 sierpnia od godz. 16 i potrwa do późnych godzin nocnych z 14 na 15 sierpnia.

Uroczystości odpustowe rozpoczną się już wieczorem w czwartek 14 sierpnia. O godz. 23 zostanie rozstrzygnięty XXX Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. Z kolei o północy z 14 na 15 sierpnia Pasterce Maryjnej przewodniczyć będzie bp Damian Muskus wraz ze srebrnymi jubilatami kapłaństwa.

W uroczystość Wniebowzięcia NMP Mszę św. o godz. 7 - według wieloletniego zwyczaju - odprawią księża neoprezbiterzy. Eucharystię o godz. 9 sprawować będą przy ołtarzu polowym duchowni świętujący złoty jubileusz kapłaństwa. Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 11.30, a odprawi ją metropolita abp Jędraszewski. Na godz. 15 i 18 zaplanowano Msze św. w bazylice mniejszej. Podczas każdej odbędzie się błogosławieństwo kwiatów, ziół i zbóż.

Na zakończenie odpustu w Ludźmierzu Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich (znajdujący się nieopodal sanktuarium) zaprasza na koncert Akademii Ciupaga, 200-osobowej grupy muzyków z Łącka w różnym wieku. W programie koncertu znajdzie się autorski repertuar wzbogacony o motywy maryjne i duchowe nawiązania do Matki Bożej Ludźmierskiej - Królowej Podhala. Wstęp wolny.

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu apeluje do mieszkańców Ludźmierza, by ograniczyli poruszanie się samochodami w dniach odpustu. Funkcjonariusze przypominają, by nie parkować wzdłuż głównej ulicy oraz - w żadnym wypadku - na chodnikach. Samochody będzie też można zostawić na prywatnych posesjach. Znakiem, że właściciele się na to zgadzają, będzie otwarta brama. Parking dla samochodów osobowych z przepustką będzie przy Domu Pielgrzyma, a dla autokarów - przy pętli autobusowej i przy cmentarzu; parking na terenie dawnej organistówki - tylko dla osób z niepełnosprawnościami.