Ludźmierz. Ważne informacje przed odpustem

Pod hasłem "Z Maryją o wierności" od 12 do 14 sierpnia potrwają w sanktuarium w Ludźmierzu rekolekcje, które poprowadzi ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak. Zaś sumie odpustowej 15 sierpnia o godz. 11.30 przy ołtarzu polowym będzie przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.
Do Ludźmierza na uroczystości odpustowe zaprasza ks. Maciej Ścibor, kustosz sanktuarium Królowej Podhala. Duchowny przypomina, że bazylika mniejsza jest kościołem jubileuszowym. - Rozpoczynamy rekolekcje maryjne, które są naszym duchowym przygotowaniem do przeżycia odpustu Wniebowzięcia. Temat rekolekcji nawiązuje do I roku naszej nowenny przed 800-leciem parafii - "Z Maryją o wierności” - mówi ks. Ścibor.
Rekolekcje potrwają od 12 do 14 sierpnia. Ks. Węgrzyniak będzie głosił kazania na Mszach św. o godz. 6.30, 12 i 18. Po każdej wieczornej liturgii zaplanowano procesję z lampionami do Maryjnego Ogrodu Różańcowego. Spowiedź odpustowa rozpocznie się w czwartek 14 sierpnia od godz. 16 i potrwa do późnych godzin nocnych z 14 na 15 sierpnia.
Uroczystości odpustowe rozpoczną się już wieczorem w czwartek 14 sierpnia. O godz. 23 zostanie rozstrzygnięty XXX Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. Z kolei o północy z 14 na 15 sierpnia Pasterce Maryjnej przewodniczyć będzie bp Damian Muskus wraz ze srebrnymi jubilatami kapłaństwa.
W uroczystość Wniebowzięcia NMP Mszę św. o godz. 7 - według wieloletniego zwyczaju - odprawią księża neoprezbiterzy. Eucharystię o godz. 9 sprawować będą przy ołtarzu polowym duchowni świętujący złoty jubileusz kapłaństwa. Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 11.30, a odprawi ją metropolita abp Jędraszewski. Na godz. 15 i 18 zaplanowano Msze św. w bazylice mniejszej. Podczas każdej odbędzie się błogosławieństwo kwiatów, ziół i zbóż.
Na zakończenie odpustu w Ludźmierzu Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich (znajdujący się nieopodal sanktuarium) zaprasza na koncert Akademii Ciupaga, 200-osobowej grupy muzyków z Łącka w różnym wieku. W programie koncertu znajdzie się autorski repertuar wzbogacony o motywy maryjne i duchowe nawiązania do Matki Bożej Ludźmierskiej - Królowej Podhala. Wstęp wolny.
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu apeluje do mieszkańców Ludźmierza, by ograniczyli poruszanie się samochodami w dniach odpustu. Funkcjonariusze przypominają, by nie parkować wzdłuż głównej ulicy oraz - w żadnym wypadku - na chodnikach. Samochody będzie też można zostawić na prywatnych posesjach. Znakiem, że właściciele się na to zgadzają, będzie otwarta brama. Parking dla samochodów osobowych z przepustką będzie przy Domu Pielgrzyma, a dla autokarów - przy pętli autobusowej i przy cmentarzu; parking na terenie dawnej organistówki - tylko dla osób z niepełnosprawnościami.