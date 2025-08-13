Jest festiwalem gwiazd

O programie tegorocznego festiwalu mówiono dzisiaj w trakcie konferencji prasowej w gmachu Filharmonii Krakowskiej. - W programie jubileuszowej edycji znalazły się koncerty prezentowane przez artystów, którzy swoją działalnością, swoją sztuką wpisywali się w historię tego festiwalu - mówi prof. Stanisław Krawczyński, prezes Fundacji dla realizacji siedziby Capelli Cracoviensis, która jest obecnie organizatorem tego wydarzenia muzycznego. Będzie można usłyszeć m. in. znanego wykonawcę muzyki dawnej, Katalończyka Jordi Savalla, klawesynistkę Elżbietę Stefańską, skrzypka Krzysztofa Jakowicza, organistę Andrzeja Białkę i zespół muzyki dawnej Collegium Zieleński. Wystąpią także artyści ukraińscy oraz męski zespół wokalny "Triplum", który wykona w kościele garnizonowym pw. św. Agnieszki koncert "Pieśni oręża polskiego: od Bogurodzicy po Mazurek Dąbrowskiego w Roku Milenium Koronacji Dwóch Pierwszych Królów Polski w Gnieźnie".

Na festiwalu występowali artyści tej miary co instrumentaliści: Ida Haendel, Henryk Szeryng, Schlomo Minz, Grigorij Żyslin, Fabio Biondi, Jordi Savall, Ivan Monighetti, Bob van Asperen, Cyprian Katsaris, Grigorij Sokołow, Malcolm Frager, Jeffrey Swann, Rafael Puyana; śpiewacy: Stefania Toczyska, Ewa Podleś, Urszula Kryger, Stefania Woytowicz, Nancy Argenta, Emma Kirkby, Andrzej Hiolski, Paul Esswood; dyrygenci: Stanisław Gałoński, Jerzy Semkow, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Christopher Hogwood; zespoły: The Orchestra of the Golden Age, Hesperion XX, Philharmonia Quartett Berlin, Hilliard Ensemble, Anonymous 4, Kwartet Borodina, Europa Galante. - Postawiłem sobie od początku za cel, żeby to był festiwal wykonawczy, a nie tematyczny. Festiwale tematyczne wyczerpują się bowiem wcześniej czy później. Staram się zapraszać renomowanych wykonawców. Zarówno gwiazdy wytyczające wysoki pułap artystyczny jak i młodych, ale już wybijających się artystów. Przyjazd zagranicznych solistów i zespołów jest okazją do płodnej konfrontacji artystycznej z muzykami polskimi. Poza tym festiwal jest okazją do prezentacji muzyków polskich zagranicznym melomanom, którzy tłumnie chodzą na nasze koncerty - mówi 95-letni Stanisław Gałoński, twórca i dyrektor artystyczny festiwalu, przez wiele lat kierujący zespołem muzycznym Capella Cracoviensis.

Nazwa festiwalu nie jest przypadkowa. Koncerty odbywają się bowiem zawsze w zabytkowych wnętrzach krakowskich budynków, głównie kościołów. Tak będzie i tym razem podczas muzycznej podróży po zabytkach Krakowa. - Inaczej się przychodzi do wnętrza kościelnego oglądnąć je. Inaczej się przychodzi na mszę. A zupełnie inaczej przychodzi się, kiedy dwie godziny siedzi się, słucha się w tym wnętrzu muzyki i można kontemplować nie tylko wrażenia słuchowe, ale właśnie wrażenia wzrokowe. I patrzeć, jak to pięknie ze sobą się zgadza się - mówi Anna Woźniakowska, publicystka muzyczna, wytrawna znawczyni podwawelskiego życia muzycznego, która z okazji jubileuszu festiwalu przygotowała czekającą na wydanie kronikę tego wydarzenia. - Można powiedzieć, że ten festiwal ożywiał historię. Bo muzyka nawiązywała w wielu miejscach właśnie do tego wnętrza, w którym się odbywała - dodaje publicystka.

Szczegółowy program festiwalu którego koncerty będą się odbywały od 15 do 31 sierpnia oraz informacje o biletach, można znaleźć na stronie internetowej www.mwsk.pl