Festiwal już po raz drugi rozpoczął się prologiem na Orawie, podczas którego wystąpił zespół Gusto NON Barbaro z Katarzyną Wiwer, a publiczność wysłuchała programu zatytułowanego "Niebiańskie Ogrody”. Wcześniej odbyło się zwiedzanie świątyni z przewodniczką Lucyną Borczuch.

W programie koncertu były utwory takich autorów, jak: G.F. Händel, J.J. Quantz, J.S. Bach, G.P. Telemann. Katarzyna Wiwer, oprócz śpiewu, przedstawiła także krótką, a zarazem ciekawą opowieść o mistycznych ogrodach i obrazach raju utraconego w muzyce. Artystce w czasie koncertu towarzyszyli: Wiesław Suruło - flet, Paweł Solecki - fagot i Joanna Solecka - klawesyn.

Jak mówił dyrektor wykonawczy festiwalu Rafał Monita, Barok na Spiszu to nie tylko wydarzenie muzyczne. - Odbywa się on w niezwykle ciekawym historycznie i przyrodniczo miejscu, jakim jest polski Spisz, miejsce warte odwiedzenia latem. Wystrój kościołów w Niedzicy, Łapszach Niżnych, Łapszach Wyżnych, Kacwinie, Frydmanie, Krempachach, Trybszu, Nowej Białej i Jurgowie to prawdziwe barokowe perełki, wśród których co roku rozbrzmiewa muzyka barokowa w najlepszych wykonaniach - mówił R. Monita. Uczestników pozdrowił także ks. Wojciech Mozdyniewicz, proboszcz parafii w Orawce.

Festiwal potrwa do 23 sierpnia. 16 sierpnia podczas koncertu w Krempachach można będzie usłyszeć carillon, który przyjedzie na Spisz specjalnie z Gdańska. To instrument będący zespołem zawieszonych nieruchomo dzwonów wieżowych, na których można wybijać melodie młotkami za pomocą specjalnej klawiatury. 17 sierpnia podczas koncertu w Jurgowie wystąpi duet wybitnych młodych artystek: Aleksandra Owczarek i Klaudia Łoboda, podczas którego widzowie zanurzą się w muzykę skrzypcową. Z kolei 22 sierpnia w Kacwinie będzie można usłyszeć "Barokowe stereo", czyli muzykę polichóralną w wykonaniu zespołu Scepus Baroque pod dyrekcją Artura Szczerbinina. Finał Baroku na Spiszu zaplanowano w kościele w Niedzicy 22 sierpnia. Gościem festiwalu będzie znany zespół La Tempesta pod dyrekcją Jakuba Burzyńskiego.

Główny organizator Festiwalu "Barok na Spiszu" to Fundacja "Kulturalny Szlak", a dyrektorem artystycznym jest Katarzyna Wiwer. Wydarzenie dofinansowano z kasy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury.