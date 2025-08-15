Noc Kościołów Cracovia Sacra to wydarzenie kulturalno-religijne, które odbywa się co roku w ramach tzw. "Krakowskich Nocy". Tradycyjnie przez dwa sierpniowe dni otwierają się liczne kościoły, klasztory i muzea sakralne, oferując zwiedzającym wyjątkowe wydarzenia, wystawy i koncerty.

W czwartek wieczorem wypełniła się przestrzeń przed krakowskim paulińskim Ołtarzem Trzech Tysiącleci. Wszystko za sprawę religijno-patriotycznego koncertu "Królowej Anielskiej Śpiewajmy" w wykonaniu Eleni z zespołem.

- Muzyka jednoczy ludzi. A śpiewanie o Bogu i wierze scala jeszcze mocniej. Pieśni o miłości, pokoju i nadziei są nam - w dzisiejszym niespokojnym świecie - naprawdę potrzebne - zauważyła piosenkarka.

Oprócz muzycznych doświadczeń, przybywający na Skałę mogli także zwiedzać bazylikę, skarbiec i bibliotekę zakonną, Kryptę Zasłużonych Twórców Kultury Polskiej, a także wystawę plenerową "Królewskie pamiątki" na dziedzińcu klasztornym.

- Wciąż odkrywamy to, że krakowianie nie znają wielu miejsc sakralnych, które znajdują się blisko nich, w tym Skałki. Dlatego cieszymy się, że jest taki specjalny czas, kiedy miejscowi, jak i turyści mogą poznać zakamarki klasztorów i kościołów oraz po prostu pobyć z nami w naszych codziennych przestrzeniach, które są przestrzenią modlitwy i refleksji - przyznał przeor paulinów, o. Mariusz Tabulski OSPPE.

Wiele osób ze Skałki przechodziło do pobliskich kanoników regularnych laterańskich, gdzie można było zwiedzić bazylikę i klasztor. Była dostępna także plenerowa wystawa "Królewskie Dary".

Również 15 sierpnia na zainteresowanych czeka wiele atrakcji. Warto wymienić choćby warsztaty kaligraficzne w klasztorze karmelitów na Piasku w Krakowie, zwiedzanie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile czy oprowadzanie po klasztorze, ogrodzie i wystawie plenerowej "Książęce i królewskie przywileje" oraz zwiedzanie ekspozycji w krużgankach klasztornych benedyktynek w Staniątkach.

Szczegółowy plan wydarzenia jest dostępny na www.krakowskienoce.pl.