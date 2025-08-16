Krakowski

200 młodych muzyków z okolic Łącka wystąpiło na scenie plenerowej Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w piątkowy wieczór 15 sierpnia. Zaśpiewali i zagrali dla Maryi, a dodatkowo pojawiły się świetne aranżacje znanych rozrywkowych piosenek.

 
Na plenerowej scenie wystąpiło 200 młodych muzyków. Jan Głąbiński /Foto Gość

Akademia Ciupaga to grupa muzyków z Łącka - dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku od 5 do 70 lat. Zespół zachwycił bardzo liczną publiczność oryginalnym połączeniem góralskiej tradycji z nowoczesną energią. W repertuarze znalazły się pieśni maryjne, a nawet znane z anten stacji radiowych, jak np. "Ale jazz" Sanah. Wszystkie wykonane bardzo efektownie.

Młodzi muzycy nie tylko dali wspaniały pokaz śpiewu, ale także gry. Rozbudowane instrumentarium, w którym obok skrzypiec, akordeonów i kontrabasów pojawiły się cymbały, altówka węgierska oraz perkusjonalia sprawiły wielką radość publiczności.

Zespół występował w tradycyjnych strojach regionalnych Górali Białych i Lachów Sądeckich, dlatego na scenie było bardzo kolorowo. Młodych muzyków prowadził Piotr Krzywdziński.

Koncert pełen pozytywnych emocji był zwieńczeniem uroczystości odpustowych ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu.

​Akademia Ciupaga wystąpiła na plenerowej scenie w Instytucie Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu, nieopodal sanktuarium. Wydarzenie było zwieńczeniem uroczystości odpustowych, które odbyły się u Królowej Podhala 15 sierpnia.  

