Akademia Ciupaga to grupa muzyków z Łącka - dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku od 5 do 70 lat. Zespół zachwycił bardzo liczną publiczność oryginalnym połączeniem góralskiej tradycji z nowoczesną energią. W repertuarze znalazły się pieśni maryjne, a nawet znane z anten stacji radiowych, jak np. "Ale jazz" Sanah. Wszystkie wykonane bardzo efektownie.

Młodzi muzycy nie tylko dali wspaniały pokaz śpiewu, ale także gry. Rozbudowane instrumentarium, w którym obok skrzypiec, akordeonów i kontrabasów pojawiły się cymbały, altówka węgierska oraz perkusjonalia sprawiły wielką radość publiczności.

Zespół występował w tradycyjnych strojach regionalnych Górali Białych i Lachów Sądeckich, dlatego na scenie było bardzo kolorowo. Młodych muzyków prowadził Piotr Krzywdziński.

Koncert pełen pozytywnych emocji był zwieńczeniem uroczystości odpustowych ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ludźmierzu.