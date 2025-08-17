Przybywający do krakowskiego sanktuarium Bożego Miłosierdzia mogli zapoznawać się z prowadzonymi w diecezji dziełami miłosierdzia, w tym Caritas, Apostolatem Ratunku Konających "ARKa" czy Stowarzyszeniem Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”.

W niedzielę w południe uroczystej Eucharystii przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. W homilii przypomniał, że to właśnie papież Polak uwrażliwił Kościół na prawdę o "Bogu bogatym w miłosierdzie", w tym przez beatyfikację i kanonizację św. s. Faustyny, jak i ogłoszenie drugiej Niedzieli Wielkanocnej Świętem Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła.

- Potrzebny był jeszcze jeden ważny krok. Jan Paweł II postawił go tutaj, 23 lata temu, w tej świątyni, konsekrując ją uroczyście i zawierzając w niej cały świat Bożemu miłosierdziu. To była ostateczna pamięć nad tym, co Ojciec Święty, nazywany papieżem Bożego miłosierdzia, zrobił dla tej wielkiej sprawy - podkreślił hierarcha.

Zaapelował, by czciciele Bożego miłosierdzia byli świadkami miłości miłosiernej w codziennym życiu. - Osobistym, rodzinnym i społecznym, reagując także na nowe wyzwania, jakie przed nami stają. Powinna nam zawsze leżeć na sercu świętość ludzkiego życia (…) Trzeba otaczać troską polskie rodziny, bo na nich przed wszystkim wspiera się naród. (…) Powinno nam leżeć na sercu wychowanie młodego pokolenia Polek i Polaków, które urzeczywistnia się w rodzinach, ale także w szkole - wymienił kard. Dziwisz, podkreślając, że nie można marginalizować lekcji religii, bo podczas tych lekcji przekazywane są młodemu pokoleniu wartości chrześcijańskiej solidarności, miłości i braterstwa.

Po Mszach św. pielgrzymi mogli obejrzeć film "Iskra miłosierdzia", jak i zobaczyć wystawę "Rok Święty 2025. Pielgrzymi nadziei". - Miłosierdzie jest naprawdę źródłem nadziei. Nadziei, z której bierze się siła do realizowania czynem i głoszenia słowem miłości miłosiernej Boga w codzienności w rodzinach, miejscach pracy, jak i w innych środowiskach - podsumował kustosz łagiewnickiego sanktuarium ks. Zbigniew Bielas.