krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Gmina Czarny Dunajec. Ziemia, która rolnictwem stoi

Gmina Czarny Dunajec. Ziemia, która rolnictwem stoi przejdź do galerii

W mieście gminie Czarny Dunajec praca na roli ma się dobrze. Zobaczyli to nawet kibicie niedawnego wyścigu kolarskiego, kiedy kamery pokazywały połacie zielonych pól.

 
Regionalne smakołyki czekały na uczestników dożynek. Jan Głąbiński /Foto Gość

Ten fakt podczas otwarcia Hołdymasu 2025 w Chochołowie zauważył też Czesław Wajda, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

Dożynki nazywane są tam właśnie Hołdymasem, a tegoroczne odbywały się już 25. raz. Tym razem odbyły się w Chochołowie 24 sierpnia. - Pozdrawiam wszystkich rolników, którzy naprawdę trudzą się pracą na roli. Jakże było wspaniale obserwować niedawny wyścig kolarski (Tour de Pologne) transmitowany przez telewizje i ujęcie kamer z helikoptera, kiedy na terenie naszej gminy było tak dużo zielonych i uprawianych pól. O to nam przecież chodzi, by to rolnictwo żyło, rozwijało się - stwierdził C. Wajda. - Można powiedzieć, że Hołdymas to są największe na Podhalu dożynki, takie zachowane w tradycji góralskiej. Dziś świętujemy bardzo mocno, choć skromniej niż kiedyś - wieniec mamy już tylko jeden, a dawniej przygotowywały je wszystkie miejscowości (czyli 15) naszej gminy - dodał burmistrz Marcin Ratułowski.

Podkreślił też, że Czarny Dunajec to wciąż gmina rolnicza. - Rolnictwo się zmienia. Nie ma już tylu małych gospodarstw, ale są duże gazdówki, często obejmujące połowę wsi. Silnie rozwija się produkcja mleka i serów, a także przetwórstwo. To dowód, że Podhale to nie tylko turystyka - zaznaczył burmistrz.

Pierwszym punktem Hołdymasu była Msza św. w kościele św. Jacka w Chochołowie. 

Jak co roku, atrakcją była później parada zaprzęgów konnych, której trasa wiodła od kościoła na Kamieniec w Chochołowie. Andrzej Jakubiec "Kubosek" żartobliwie przedstawiał wszystkich dostojnych gości, którzy zasiedli w konnych zaprzęgach. Do Chochołowa zjechali się bowiem gospodarze, hodowcy koni i owiec, przedstawiciele Polonii, partnerskich samorządów m.in. z Węgorzewa i Litwy (oficjalna umowa o partnerstwie będzie podpisana z samorządem sąsiedniego kraju w 2026 r.). Nie zabrakło samorządowców różnych szczebli, a także bardzo licznych delegacji OSP i ZP z pocztami sztandarowymi, a także Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec.

Zadbano też o atrakcje dla dzieci, które korzystały ze strefy zabaw i sportu, a dorośli z chęcią odwiedzali stoiska gastronomiczne i strefę astro, gdzie można było podziwiać słońce przez teleskop. Sporo też działo się przy stołach regionalnych, przygotowanych przez oddziały Związku Podhalan i koła gospodyń wiejskich. Można było skosztować bryndzy, oscypków, korbocy, chleba na zakwasie, kwaśnicy, pasztetów, kiełbas, dziczyzny, nalewek. Były też słodkości - chrust, oponki i tradycyjne drożdżowe babki.

Na plenerowej scenie wystąpiły zespoły, m.in. Cornodunajeckie Orły (połączone siły kilku zespołów regionalnych z terenu miasta i gminy Czarny Dunajec), zespół góralski Juhasi, a także goście ze Słowacji - Zespół Regionalny "Sliačanka". Publiczność bawiła się także przy koncertach Teresy Mirgi i Kałe Bała, zespołu Diiya. Zaś gwiazdą wieczoru był Afromental, który nie tak dawno koncertował w Nowym Targu podczas Jarmarku Podhalańskiego.

Hołdymas 2025 - dziękczynienie za plony

Foto Gość DODANE 25.08.2025 AKTUALIZACJA 26.08.2025

Hołdymas 2025 - dziękczynienie za plony

Dożynki w mieście i gminie Czarny Dunajec nazywane są Hołdymasem. Wydarzenie odbyło się 24 sierpnia w Chochołowie.  

jg

|

GOSC.PL

publikacja 25.08.2025 10:37

TAGI:

