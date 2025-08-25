Jak podkreślała dyrektor artystyczny festiwalu Katarzyna Wiwer, fascynacja przestrzenią i muzyczne jej wykorzystywanie to praktyka żywa niemal od zawsze we wnętrzach kościelnych. "Począwszy od antyfonalnego śpiewu mnichów stojących w przeciwległych stallach, aż po rozbudowane rozwiązania, jakimi były muzyczne empory, na których rozlokowane były poszczególne sekcje muzyków, dialogujących ze sobą w przestrzeni kościoła. Najbardziej spektakularnym przykładem takiej przestrzeni była bazylika św. Marka w Wenecji oraz związani z nią kompozytorzy, dzięki którym wytworzył się tak zwany styl wenecki" - zauważyła.

W miniony weekend odbyły się dwa ostatnie koncerty w ramach XIII Festiwalu "Barok na Spiszu". Pierwsze wydarzenie miało miejsce w kościele Wszystkich Świętych w Kacwinie. Zespół Scepus Baroque w rozbudowanym, 18-osobowym składzie muzykował z wykorzystaniem dwóch czterogłosowych chórów wokalnych, zespołu smyczków oraz kwartetu puzonów historycznych, a do tego grały organy i teorba, realizujące partię basso continuo.

Liczna publiczność wysłuchała kompozycji pisanych w stylu weneckim, m.in. utworów Giovanniego Gabrielego, Giovanniego Crocego, Asprilla Pacellego czy Mikołaja Zieleńskiego, który swój monumentalny zbiór "Offertoria i comuniones" na wszystkie niedziele i święta roku kościelnego wydał w Wenecji. Pośród kompozytorów był również akcent spiski - dwa przepiękne motety Jana Šimraka, organisty i kapelmistrza działającego w Spiskim Podgrodziu, również napisane na osiem głosów podzielonych na dwa dialogujące chóry. Zespół poprowadził od pozytywu Artur Szczerbinin, a całość fantastycznie zabrzmiała w kacwińskim kościele.

Inną realizację polichóralności pokazał kościół św. Bartłomieja w Niedzicy, gdzie wystąpił zespół La Tempesta pod dyrekcją Jakuba Burzyńskiego. W koncercie zatytułowanym "Duo Seraphim" można było usłyszeć utwory, których tematem byli aniołowie. Zabrzmiały dzieła m.in. Claudia Monteverdiego (ze świetnym i znakomicie wykonanym "Duo Seraphim" z "Nieszporów Panny Marii"), Lodovica da Viadany, Andrei Gabrielego oraz Mikołaja Zieleńskiego. W tym koncercie polichóralność pojawiła się jako dialog solowych głosów wokalnych dopełnionych głosami instrumentalnymi.

Koncerty Festiwalu "Barok na Spiszu" tradycyjnie poprzedzone były zwiedzaniem kościołów oraz miniwykładami. Tym razem przewodniczkami były Beata Magiera w Kacwinie oraz Elżbieta Łukuś w Niedzicy. Zaś bardzo ciekawe miniwykłady na temat polichóralności oraz angelologii wczesnego baroku wygłosili Artur Szczerbinin i Jakub Burzyński. Bywały i takie miejsca podczas tegorocznej edycji festiwalowej, że publiczność mogła skosztować regionalnych przysmaków.

Organizatorem festiwalu była Fundacja "Kulturalny Szlak", dyrektorem artystycznym - Katarzyna Wiwer, a wykonawczym - Rafał Monita. Festiwal w tym roku nosił zaszczytną markę "Wizytówka Małopolski", a partnerem głównym było województwo małopolskie. Festiwal uzyskał również wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a patronował mu "Gość Niedzielny".