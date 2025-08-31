Wydarzenie 11. European Rover Challenge 2025 odbyło się na terenie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Zbudowano tam specjalną przestrzeń imitującą powierzchnie Marsa, czyli Marsyard.

- To niesamowite wrażenie móc w Krakowie przenieść się niejako na powierzchnię Czerwonej Planety. Łaziki, które pokonują ten trudny tor, wykonują niekiedy śmiałe ewolucje, które podobają się tak starszym, jak i młodszym. Super czas, by mieć kosmos na wyciągnięcie ręki - ocenił pan Marek, który na zawody przybył z dziećmi ze Skawiny.

Do stolicy Małopolski przyjechało prawie 700 zawodników z całego świata. Są to najlepsi z najlepszych, gdyż o udział w zawodach ubiegało się wiele drużyn i nie każda zakwalifikowała się do finału. Ostatecznie 25 drużyn wybrano spośród 126 zarejestrowanych z 33 krajów. Polskę reprezentowało pięć zespołów.

- Zadania, które przygotowano dla drużyn odpowiadają prawdziwym misjom kosmicznym. Wśród nich samodzielne badania terenowe, pobieranie i zabezpieczanie próbek, precyzyjne prace serwisowe czy odnajdowanie i transport sond na czas. Wszystkie zapewniają uczestnikom i obserwatorom wiele emocji - opowiadał współorganizator wydarzenia, Robert Lubański z Mars Society Polska.

Impreza miała charakter nie tylko naukowy, ale i rozrywkowy. Na stanowisku POLSA, czyli Polskiej Agencji Kosmicznej, całe rodziny mogły wziąć udział w specjalnym quizie z nagrodami, zbudować latające balony czy skonstruować własną rakietę, którą można następnie było wystrzelić w powietrze. Najmłodsi byli zachwyceni!

- Staramy się tutaj sprowadzić kosmos na ziemię. Kosmonautyka to obszar ciekawy i nietypowy, w którym jest jeszcze wiele do odkrycia i stąd duża potrzeba naukowców. A najlepiej zainspirować do takiego działania gdy dziecko jest jeszcze małe - podkreśliła Anna Bukiewicz-Szul z POLSA.

Krakowskie Zawody Łazików Marsjańskich to także okazja do spotkań z przedstawicielami biznesu i inwestorami zagranicznymi zainteresowanymi branżą kosmiczną. Wśród gości prowadzonych debat znaleźli się eksperci z NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz z firm japońskich, węgierskich czy brytyjskich. Dziesiątki wystawców, od firm komercyjnych z branży kosmicznej po wiodące uniwersytety i kluby naukowe, na swoich stanowiskach prezentowały zaciekawionym gościom produkty, eksperymenty i eksponaty naukowe.