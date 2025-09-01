O. Antoni Kluska, kapelan "S" i proboszcz parafii św. Antoniego w Zakopanem, dziękował działaczom "Solidarności” z terenu Nowego Targu i Zakopanego oraz innych miejscowości, że pamiętają w działalności związkowej o aspekcie duchowym. - Patrzymy na wszystkie lata istnienia Solidarności. Zawsze była to organizacja, która była zakorzeniona w chrześcijaństwie. Dziękuję wam, że dalej trwacie przy tych wartościach - mówił o. Antoni.

Podczas liturgii obecne były delegacje "Solidarności” z pocztami sztandarowymi. W modlitwie wzięła udział, m.in. Janina Gościej, znana działaczka "S" na Podhalu. To ona odczytała czytania i modlitwę wiernych, w czasie której wspominała zmarłych działaczy podhalańskiej "S", m.in. Władysława Skalskiego i Jerzego Zacharkę.

Po Mszy św. odbył się koncert chóru Kanto z Białego Dunajca. Wierni zgromadzeni w świątyni usłyszeli m.in. "Mury" Jacka Kaczmarskiego, "Modlitwę o wschodzie słońca" Przemysława Gintrowskiego, "Taki kraj" Jana Pietrzaka i na koniec hymn "Solidarności”.

Ostatnim punktem świętowania jubileuszu było złożenie wiązanek kwiatów i modlitwa przy pomniku ofiar walki z komunizmem, który znajduje się przed kościołem św. Antoniego w Zakopanem.

Wszystkim za obecność i wspólne świętowanie jubileuszu Solidarności podziękował Krzysztof Lichota, przewodniczący zakopiańskiej "S". Na uroczystość przybyli działacze pierwszych lat "S" i obecni członkowie oraz przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla.

Także na Rynku w Nowym Targu można było oglądać wystawy przygotowane na okoliczność jubileuszu największej organizacji związkowej w Polsce. Natomiast część działaczy "S" z Podhala wzięła udział w obchodach jubileuszowych w Gdańsku.