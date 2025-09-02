Kraków Airport. Koniec z limitem płynów w bagażu podręcznym

Dziesięć nowoczesnych skanerów CT, które działają na bramkach kontroli bezpieczeństwa spowoduje, że zniknie jedno z najbardziej uciążliwych ograniczeń dla pasażerów. Komisja Europejska już w lipcu tego roku oficjalnie zatwierdziła zniesienie limitu 100 ml na lotniskach wyposażonych w nowoczesne skanery CT, które umożliwiają m.in. przewożenie płynów w opakowaniach nawet do 2 litrów.

- Kraków Airport należy do grona pierwszych portów lotniczych w Polsce, które od wielu miesięcy testują tę technologię. Już od 3 września pasażerowie korzystający z krakowskiego lotniska nie będą musieli martwić się o dotychczasowe ograniczenia w przewozie płynów w bagażu kabinowym. Pierwszy nowoczesny skaner zaczęliśmy testować przed długim weekendem majowym - przypomina Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport.

Według szacunków Kraków Airport, dzięki nowemu systemowi czas potrzebny na skontrolowanie jednej osoby skróci się o blisko 30 procent. - Dzięki wdrożeniu skanerów CT kontrola bezpieczeństwa staje się szybsza, bardziej precyzyjna i komfortowa dla podróżnych, a jednocześnie znacząco usprawnia pracę służb odpowiedzialnych za kontrolę bagażu podręcznego. Dla pracowników to przede wszystkim inna technologia obrazów analizowanych bagaży oraz szereg dodatkowych funkcji dzięki czemu bagaż nie musi być otwierany w razie wątpliwości co do jego zawartości. Skanery CT tworzą trójwymiarowy obraz bagażu i umożliwiają jego "cyfrowe rozpakowanie" - wyjaśnia Łukasz Strutyński.

Jakie jeszcze zmiany czekają pasażerów w związku z wdrożonymi systemami? Podróżni zyskają możliwość przewożenia większych butelek i opakowań płynów w bagażu podręcznym - nawet do 2 litrów (np. wody, kosmetyków, perfum), jak również brak konieczności wyjmowania płynów i sprzętu elektronicznego (laptopów, tabletów, telefonów) podczas kontroli bezpieczeństwa. Szybsza i bardziej płynna odprawa skróci kolejki do kontroli.