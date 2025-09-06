Tadeusz Wirmański, prezes zakopiańskiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, zachęca do zobaczenia 800 psów, które przyjechały z 200 wystawcami z Polski, Słowacji, Węgier, republik nadbałtyckich. Są wśród nich pinczery, owczarki, jamniki, sznaucery i wiele innych ras.

Wystawa odbywa się na terenie miejskiego lodowiska w Czarnym Dunajcu i w jego pobliżu. - Oprócz zobaczenia naszych pięknych pupili można też nabyć akcesoria dla czworonogów oraz karmy - podkreśla T. Wirmański,

W poszczególnych ringach sędziowie oceniają zaś wygląd psiaków, a zadanie nie należy do najłatwiejszych, bo właściciele dołożyli wszelkich starań, by ich pupile prezentowały się naprawdę wspaniale! Zwierzęta punktują nie tylko sędziowie kynologiczni z Polski, ale także z Holandii, Czech i Rumunii. Czworonogi zostaną w Czarnym Dunajcu do niedzieli 7 września. Tego dnia wystawa odbywać się będzie, podobnie jak w sobotę, od godz. 10 do 17.

Na wystawie nie brakuje również akcentów góralskich, a dźwięki kapeli regionalnej mieszają się z odgłosami szczekania psów, które walczą, m.in. o zaszczytny tytuł Najpiękniejszego Psa Wystawy - Best in Show.