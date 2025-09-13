Czy ktoś wie, gdzie jest stacja Grabowo Pomorskie? Nie, wcale nie na Pomorzu! Grabowo Pomorskie jest w Krakowie, a konkretnie w wielkiej sali centrum Cogiteon niedaleko lotniska w Czyżynach (ul. Stefana Steca 1). I jest tam tylko w ten weekend, bo potem schowana do pudeł wróci do domu swego budowniczego i zawiadowcy stacji gdzie zmontowana w pokoju będzie czekać na następną okazję do publicznej prezentacji.

Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych powstał, jak łatwo obliczyć, w roku 1955 i jest jednym z najstarszych i najważniejszych klubów modelarskich w Polsce. Zrzesza budowniczych kolei w skali 1:87 oraz pasjonatów komunikacji miejskiej, budujących modele tramwajów i autobusów. Klub liczy pięćdziesięcioro członków. Wystawy takie jak ta, którą możemy oglądać teraz odbywają się w Krakowie raz do roku. Większość stacji, takich jak odtworzone w mikroskali Grabowo Pomorskie jest własnością klubowiczów, z kolei większość szlaków torowych to stworzone przez klub i będące własnością klubową moduły, z których montuje się makietę w sposób uzależniony od możliwości każdorazowo udostępnianej sali. Niestety, klub nie ma własnego pomieszczenia, w którym makiety mogłyby być udostępniane do oglądania na codzień. A chętnych nie brakuje - każdego roku przychodzi podziwiać miniaturowe koleje kilka tysięcy osób.

Modelarstwo kolejowe to hobby, które uprawia na całym świecie mnóstwo ludzi. Istnieją wyspecjalizowane firmy produkujące wagony, lokomotywy, elektrowozy, budynki stacyjne i infrastrukturalne sieci kolejowej. W gruncie rzeczy to cały przemysł. Oczywiście hobbyści dokonują w standardowych produktach przemysłowych własnych uzupełnień, stąd przed stacjami parkują samochody marki Skoda 1000 MB czy Fiat 125 p a na ścianie lokomotywowni pyszni się napis: „Patriotyzm to rzetelna praca”. Udział modelarzy polskich w światowym rynku miniatur kolejowych został zauważony przez producentów na tyle, że od pewnego czasu są do kupienia modele lokomotyw, wagonów i elektrowozów używanych w sieci Polskich Kolei Państwowych. Na pewno ułatwi to hobbystom realistyczne odtwarzanie stacji PKP i w modelu lokomotywowni stacji Grabowo Pomorskie zobaczymy słynną lokomotywę ty42-107.