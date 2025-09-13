Jubileusz pięćdziesięciolecia działalności obchodzi Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych. Z tej okazji powstała makieta o łącznej długości torów około stu metrów, po której jeżdżą składy pociągów sterowane przez amatorów (i amatorki) miniaturowego kolejnictwa.
Czy ktoś wie, gdzie jest stacja Grabowo Pomorskie? Nie, wcale nie na Pomorzu! Grabowo Pomorskie jest w Krakowie, a konkretnie w wielkiej sali centrum Cogiteon niedaleko lotniska w Czyżynach (ul. Stefana Steca 1). I jest tam tylko w ten weekend, bo potem schowana do pudeł wróci do domu swego budowniczego i zawiadowcy stacji gdzie zmontowana w pokoju będzie czekać na następną okazję do publicznej prezentacji.
Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych powstał, jak łatwo obliczyć, w roku 1955 i jest jednym z najstarszych i najważniejszych klubów modelarskich w Polsce. Zrzesza budowniczych kolei w skali 1:87 oraz pasjonatów komunikacji miejskiej, budujących modele tramwajów i autobusów. Klub liczy pięćdziesięcioro członków. Wystawy takie jak ta, którą możemy oglądać teraz odbywają się w Krakowie raz do roku. Większość stacji, takich jak odtworzone w mikroskali Grabowo Pomorskie jest własnością klubowiczów, z kolei większość szlaków torowych to stworzone przez klub i będące własnością klubową moduły, z których montuje się makietę w sposób uzależniony od możliwości każdorazowo udostępnianej sali. Niestety, klub nie ma własnego pomieszczenia, w którym makiety mogłyby być udostępniane do oglądania na codzień. A chętnych nie brakuje - każdego roku przychodzi podziwiać miniaturowe koleje kilka tysięcy osób.
Modelarstwo kolejowe to hobby, które uprawia na całym świecie mnóstwo ludzi. Istnieją wyspecjalizowane firmy produkujące wagony, lokomotywy, elektrowozy, budynki stacyjne i infrastrukturalne sieci kolejowej. W gruncie rzeczy to cały przemysł. Oczywiście hobbyści dokonują w standardowych produktach przemysłowych własnych uzupełnień, stąd przed stacjami parkują samochody marki Skoda 1000 MB czy Fiat 125 p a na ścianie lokomotywowni pyszni się napis: „Patriotyzm to rzetelna praca”. Udział modelarzy polskich w światowym rynku miniatur kolejowych został zauważony przez producentów na tyle, że od pewnego czasu są do kupienia modele lokomotyw, wagonów i elektrowozów używanych w sieci Polskich Kolei Państwowych. Na pewno ułatwi to hobbystom realistyczne odtwarzanie stacji PKP i w modelu lokomotywowni stacji Grabowo Pomorskie zobaczymy słynną lokomotywę ty42-107.