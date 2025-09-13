Pierwszym punktem wspólnego świętowania obecności oo. dominikanów na Podhalu była uroczysta Msza św. w drewnianym kościele w Małem Cichem. Eucharystii przewodniczył o. Łukasz Wiśniewski, prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów. - Dziękuję wam za świadectwo wiary, wychowanie dzieci, które tutaj przyprowadzacie. Najmłodsi widzą to wszystko, te Boże znaki poprzez Matkę Boską i św. Józefa, patrona tej świątyni - zaznaczył o. Wiśniewski. Dodał, że dominikanie ciągle uczą się od społeczności górali w Małem Cichem i na Wiktorówkach. - Pokazujecie, że trzeba więcej robić a mniej gadać, jesteście wzorem ludzi pracowitych. Wspólnie razem kroczymy Bożą drogą. Stwórca powierza nam różne zadania, czasami może nie do końca je rozumiemy - dodał o. Wiśniewski.

Do Małego Cichego przyjechali ojcowie dominikanie, którzy kiedyś pracowali pod Tatrami. Obecny był znany i ceniony duszpasterz o. Leonard Węgrzyniak, dotarli również duchowni z okolicznych wspólnot - ks. Dariusz Guziak, proboszcz w Poroninie i ks. Jan Dolasiński, proboszcz w Białym Dunajcu i dziekan. Przybył także dominikanin o. Paweł Pawlikowski, jedyny jak dotąd kapłan rodem z Małego Cichego. W modlitwie wiernych wspomniano zmarłych parafian i duszpasterzy z Małego Cichego.

Podczas liturgii nie zabrakło akcentów góralskich. Kapłani sprawowali Eucharystię w ornatach z podhalańskimi symbolami, słychać było grę kapeli regionalnej i śpiew w wykonaniu zespołu "Regle" z Poronina. Zaś św. Józefowi w drewnianej figurze w ołtarzu głównym ubrano cuchę góralską.

W uroczystościach jubileuszowych w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Małem Cichem, oprócz górali z parafii i gości, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Anita Żegleń - wójt Gminy Poronin i Andrzej Skupień - starosta tatrzański Andrzej Skupień razem z radnym powiatowym Januszem Pawlikowskim oraz sołtysem Małego Cichego Markiem Miglem.

- Przez minione pół wieku nie tylko prowadzicie parafię i troszczycie się o życie duchowe wiernych, ale także tworzycie przestrzeń, w której wspólnota lokalna znajduje oparcie i inspirację. Dzięki Waszej pracy i zaangażowaniu Małe Ciche stało się miejscem, gdzie tradycja spotyka się z żywą wiarą, a codzienne życie łączy się z troską o wartości duchowe - mówiła Anita Żegleń.

Po Mszy świętej ojcowie dominikanie, mieszkańcy i goście przenieśli się na łąkę za kościołem, gdzie zorganizowano piknik. Rozpoczęto go uroczystym pokrojeniem tortu przez ojca proboszcza Artura Karkoszkę, który podziękował wcześniej wszystkim za wspólne świętowanie jubileuszu i jego przygotowanie.

O. Artur Karkoszka, proboszcz parafii w Małem Cichem podkreśla, że obchodzony jubileusz 50-lecia obecności dominikanów na Podhalu wpisuje się w Rok Jubileuszowy w Kościele Katolickim. – Idziemy z radością i nadzieją w kolejne lata sprawowania naszej posługi pośród górali - podkreślił o. Karkoszka. - Często używamy określeń "kościół na dole", czyli Małe Ciche i "kościół na górze” na Wiktorówkach. Wzięło się to stąd, że najpierw było sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej - przypomniał dominikanin.

Parafia w Małem Cichem liczy ponad 600 wiernych, ale z posługi duszpasterskiej korzystają też liczni goście, odwiedzający miejscowość. Jest tam znana stacja narciarska i oddana niedawno do użytku wieża widokowa – Sky Walk, Ścieżka w chmurach - serce Poronina.

W programie wydarzenia nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin. Na scenie plenerowej wystąpił Zespół Regionalny "Regle" im. Jana Jędrola z Poronina, był obfity poczęstunek, dmuchaniec dla dzieci, stoisko edukacyjne Podhalańskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej i zabawa taneczna z DJ. Przygotowano też okolicznościową wystawę, którą można oglądać na zewnątrz kościoła św. Józefa.

O powołaniu Ośrodka Duszpasterskiego w Małem Cichem i na Wiktorówkach zdecydował w 1975 r. ówczesny metropolity krakowski kard. Karol Wojtyła i powierzył jego prowadzenie oo. dominikanom.