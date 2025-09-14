Jak podkreśla o. Tarsycjusz Bukowski OFM, rzecznik prasowy miejsca, to pielgrzymowanie jest niesamowicie istotne z perspektywy czasów, w których aktualnie żyją ludzie wierzący. - Widzimy zmasowany atak na rodzinę. Podważa się podstawowe katolickie wartości, w których żyliśmy od dawna. Dlatego rodziny potrzebują duchowego umocnienia w ogromnej wspólnocie wiary, którą tu tworzymy - tłumaczy.

Dopowiada, że dla pątników przyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej jest znakiem ich oddania Matce Bożej i Chrystusowi cierpiącemu. - Czasami czujemy się bezradni wobec niektórych trudnych sytuacji rodzinnych, które tak naprawdę może rozwiązać tylko Bóg. Na tej modlitwie jasno widzimy, że nadzieja dla człowieka wierzącego płynie z krzyża Jezusa - podkreśla zakonnik.

Pątnicy wskazują, że dla wielu z nich to już tradycja rodzinna. - Nie mogło nas tutaj dziś zabraknąć. Pielgrzymujemy w intencji naszych bliskich - tak starsi, jak i młodsi. Chcemy nauczyć dzieci, że rodzina, która oddaje się Bogu, da sobie radę z wszystkim - opisuje pani Bogusława z Bochni.

Jak co roku uroczystości rozpoczęło nabożeństwo Drogi Krzyżowej przy stacji "U Piłata". Tegoroczne, bardzo poruszające rozważania, przygotowali Magdalena i Marcin Nowakowie - dotykały one tematów m.in. aborcji, eutanazji czy adopcji. - Módlmy się za pracowników służby zdrowia, którzy rezygnując z klauzuli sumienia, uwierzyli w utopijne pseudomiłosierdzie. Módlmy się także za tych, którzy niezłomnie, narażając się na ostracyzm zawodowy i konsekwencje finansowe, stanowczo przywracają właściwy porządek rzeczy. Wierni przysiędze Hipokratesa, troszczą się o ludzkie życie na każdym etapie jego rozwoju - brzmiał fragment rozważań przy Stacji VIII.

Po Drodze Krzyżowej przy ołtarzu polowym w intencji rodzin i małżeństw archidiecezji odprawiona została Eucharystia. Przewodniczył jej abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

W tym roku pielgrzymce przewodzi hasło "Rodzina sanktuarium życia". - Nasze domy rodzinne są szczególnymi miejscami, gdzie życia się rozpoczyna i powinno być chronione. Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci, także w kontekście wartości, jakie później będą kierować ich życiem - podsumowuje o. Bukowski.