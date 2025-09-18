Brakuje 3300. wolontariuszy

To już ostatni dzwonek, by jeszcze w tym roku zrobić coś wyjątkowego. - Wielu z nas jeszcze nie odkryło, ile dobra może się wydarzyć, gdy zaczniemy pomagać. Teraz jest szansa to sprawdzić. Wolontariat wyciąga ze strefy komfortu, ale przez to buduje większą samoświadomość, poczucie, że może się więcej niż przypuszczaliśmy - podkreśla Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Jak wskazuje, w 2024 r. aż 90 proc/ Polaków nie zaangażowało się w żaden wolontariat. A tylko 2 proc zrobiło to więcej niż raz. - Rok temu niemal 2 mln Polaków żyło poniżej progu skrajnego ubóstwa. Te osoby mieszkają w pobliżu niemal każdego z nas. Być może są naszymi sąsiadami. Dzięki wolontariuszom Szlachetna Paczka może do nich dotrzeć, poznać ich sytuację i znaleźć darczyńcę, który przygotuje pomoc odpowiadającą na ich konkretne potrzeby - zauważa J. Sadzik.

Przekonuje, że wolontariat zmienia więcej niż by się mogło wyjściowo wydawać - przede wszystkim życie rodzin w trudnej sytuacji. Staje się też jednak źródłem osobistej satysfakcji, poczucia sensu i sprawczości. Pozwala także docenić to, co się ma na co dzień. - Kiedy pojawiłam się u przydzielonej mi rodziny i usłyszałam, że potrzebuje kilogram cukru albo mąkę, zrozumiałam jak wiele mam, mogąc sobie pozwolić na taki zakup każdego dnia. Doceniam jeszcze bardziej moją rodzinę i to, w jakim miejscu jestem dzisiaj, oraz to, że realnie mogę poprzez swój czas pomóc innym - przyznaje wolontariuszka Monika.

Wolontariusz Szlachetnej Paczki dociera do rodzin czekających na pomoc. To on poznaje ich historie i najważniejsze potrzeby oraz pośredniczą w przekazywaniu spersonalizowanego wsparcia od darczyńców. Kiedy darczyńca zdecyduje się na przygotowanie pomocy dla konkretnej rodziny, to właśnie wolontariusz wspiera go radą. W czasie grudniowego "Weekendu Cudów" odbiera paczkę od darczyńcy i pomaga dostarczyć ją rodzinie, którą ma pod opieką.

Szlachetna Paczka zaprasza do działania te osoby, które chcą zobaczyć więcej. - Nie tylko to, co mijają w drodze do pracy, uczelni czy podczas weekendowej przejażdżki albo wakacji. Wolontariusze Paczki schodzą z utartych szlaków codzienności i kierują wzrok tam, gdzie zazwyczaj nikt nie patrzy - podkreśla J. Sadzik.

Jest jeszcze czas, by zgłosić się do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.szlachetnapaczka.pl.