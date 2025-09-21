Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Nowy Targ. Na afiszu "Śluby panieńskie"

Nowy Targ. Na afiszu "Śluby panieńskie" przejdź do galerii

Choć są aktorami amatorami, to kolejna premiera pokazała, że doskonale odnajdują się na scenicznych deskach. Grupa aktorska w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu w sobotni wieczór 20 września pokazała swoją interpretację "Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry.

 
Wielu mieszkańców Nowego Targu ma talenty aktorskie. Jan Głąbiński /Foto Gość

Widz otrzymał znakomitą dawkę dobrego humoru w spektaklu, który trwał 90 minut (z krótką przerwą). Świetna obsada i świeże spojrzenie na dobrze znany tekst dały bardzo udane artystyczne wydarzenie. Nie zabrakło oczywiście niezawodnej publiczności, nieszczędzącej oklasków. Reżyser Andrzej Rozmus jeszcze przed przedstawieniem zaznaczył, że to będzie prawdziwa uczta dla miłośników teatru i dobrego humoru. Absolutnie się nie pomylił.

"Baby" to przedstawienie na podstawie "Ślubów panieńskich", które zabiera widza w świat współczesnych realiów damsko-męskich, odwiecznych rozterek, wymagań obu płci. Dostajemy też pouczenie, że warto być oszczędnym i nie prowadzić hulaszczego trybu życia. W finałowej scenie służąca odkupuje majątek swoich dawnych pracodawców.

W bohaterów znanych nam z Fredry wcieli się lekarze, nauczyciele, przedsiębiorcy i przedstawiciele innych profesji.

« 1 »
Premiera Grupy Teatralnej przy MCK w Nowym Targu

Foto Gość DODANE Dziś 05:33 AKTUALIZACJA Dziś 09:00

Premiera Grupy Teatralnej przy MCK w Nowym Targu

​Premiera Grupy Teatralnej przy Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu miała miejsce w sobotę 20 września. Aktorzy amatorzy zaprezentowali się w przedstawieniu "Baby".  

jg

|

GOSC.PL

publikacja 21.09.2025 05:34

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 