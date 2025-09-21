Widz otrzymał znakomitą dawkę dobrego humoru w spektaklu, który trwał 90 minut (z krótką przerwą). Świetna obsada i świeże spojrzenie na dobrze znany tekst dały bardzo udane artystyczne wydarzenie. Nie zabrakło oczywiście niezawodnej publiczności, nieszczędzącej oklasków. Reżyser Andrzej Rozmus jeszcze przed przedstawieniem zaznaczył, że to będzie prawdziwa uczta dla miłośników teatru i dobrego humoru. Absolutnie się nie pomylił.

"Baby" to przedstawienie na podstawie "Ślubów panieńskich", które zabiera widza w świat współczesnych realiów damsko-męskich, odwiecznych rozterek, wymagań obu płci. Dostajemy też pouczenie, że warto być oszczędnym i nie prowadzić hulaszczego trybu życia. W finałowej scenie służąca odkupuje majątek swoich dawnych pracodawców.

W bohaterów znanych nam z Fredry wcieli się lekarze, nauczyciele, przedsiębiorcy i przedstawiciele innych profesji.