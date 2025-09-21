Stowarzyszenie Podhalańskie Amazonki realizuje projekt finansowany z budżetu obywatelskiego powiatu nowotarskiego, w ramach którego mieszkańcy powiatu korzystają z bezpłatnych badań USG piersi. Badania były wykonywane w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Skorzystało z nich łącznie 30 osób, kolejne 30 osób będzie przebadane w niedzielę 5 października.

Pani Monika o badaniu dowiedziała się od koleżanki z pracy. - To było moje kolejne badanie, a badam się profilaktycznie. Wizyta w gabinecie przebiegała w przyjaznej atmosferze, pan doktor wszystko tłumaczył, odpowiadał na każde pytanie. Uważam, że takie akcje są bardzo potrzebne. Proszę pamiętać, że poradnia onkologiczna nie daje nam możliwości profilaktycznego wykonania USG piersi. Jest to możliwe tylko dla tych osób, które leczą się w tym kierunku - mówiła po badaniu pani Monika.

Wśród pacjentek była także siostra Danuta Lipiańska, urszulanka z Ludźmierza, wspierająca Stowarzyszenie Podhalańskich Amazonek.

Krystyna Iskrzycka, prezes Podhalańskiego Stowarzyszenia Amazonek, podziękowała nowotarskiemu starostwu, że badania USG piersi mogłyby być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Nowotarskiego. - Mamy ogromną nadzieję, że takie badania to będzie codzienność w naszej profilaktyce. One nie są dla nas, one są dla kobiet, dla których nie przewidziano żadnej refundacji. Kiedy podliczymy wizytę u ginekologa, specjalistyczne badania i właśnie USG piersi, to robi się za każdym razem duża suma - podkreślała Krystyna Iskrzycka. – Na badania zapisali się też mężczyźni. To może wydawać się nietypowe, ale jest to sprawa oczywista! - dodała amazonka.

W niedzielne przedpołudnie z amazonkami i pacjentkami spotkał się starosta nowotarski Tomasz Hamerski oraz Jacek Król, urzędujący członek zarządu. Obecna była także Grażyna Tylka, radna powiatowa, wspierająca od lat profilaktykę raka piersi w powiecie nowotarskim.

Ewa Palider ze Stowarzyszenia Podhalańskich Amazonek zachęciła zarówno Tomasza Hamerskiego i Jacka Króla, by na specjalnym fantomie dokonali oględzin piersi na obecność guzków. I szło im to bardzo dobrze. - Pamiętajmy, że ponad 80 procent zmian w piersiach wykrywają nasi partnerzy - podkreślała pani Ewa.