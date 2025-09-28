Arcybiskup Marek Jędraszewski przewodniczył uroczystej Eucharystii, w czasie której zaznaczył, że dzieje aniołów i ludzi naznaczone są "jednym wielkim zmaganiem o wierność Bogu”. - W obliczu tego zmagania, tej walki, która jest na ziemi, po której stronie staniemy? Czy po stronie z góry przegranej - a taka jest droga tych, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu, czy po stronie, która będzie cieszyć się ostatecznym zwycięstwem? - mówił krakowski hierarcha. Określił trzy warunki, które należy spełnić, by stanąć po stronie zwycięskiego Boga i aniołów pod wodzą św. Michała. - Najpierw musimy uwierzyć w Boga i zawierzyć wszystko Bogu. Po wtóre, być świadomym, że nasze życie jest jednym wielkim zmaganiem. I mieć nie tylko świadomość tych zmagań, ale być gotowym w tych zmaganiach wziąć udział - wyjaśnił abp Jędraszewski.

Biskup Krakowa zwrócił uwagę na zmagania o wierność Bogu w świecie współczesnym. - Czy jesteście gotowi zwyciężać? Czy jesteście gotowi postawić wszystko na Boga? Czy wiecie, że to wiąże się z koniecznością dania świadectwa? Czy chcecie dać to świadectwo? W czasach, kiedy na nowo walczy się z Bogiem, usuwając religię ze szkół. Wprowadzając przedmiot, który w gruncie rzeczy niesie za sobą kłamstwo, a na pewno nieprawdę na temat godności człowieka jako kobiety i mężczyzny. I który chce deprawować serca niewinnych dzieci. Czy jesteście w stanie powiedzieć temu zdecydowane "nie"? - podkreślił abp Jędraszewski. Przywołał też postaci bł. ks. Michała Rapacza i św. Jana Pawła II, jako tych, którzy zwyciężyli, bo postawili na Boga.

Dekret o ustanowieniu archidiecezjalnego sanktuarium Świętego Michała Archanioła w kościele parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła w Mszanie Dolnej odczytał ks. Michał Mroszczak, notariusz Kurii Metropolitalnej w Krakowie. "Dziś miejsce to, uznawane nie tylko przez wiernych parafii, ale i władze miejskie jako szczególnie poświęcone Księciu Zastępów Anielskich, wypełniają prośby do Boga za jego wstawiennictwem. Codziennie odmawiana jest Modlitwa Papieża Leona XIII do świętego Michała Archanioła, każdy wtorek poświęcony jest Jego szczególnej czci, a w czwartki wierni adorują w tym miejscu Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Atmosfera modlitwy przywiodła wielu parafian i pielgrzymów do przyjęcia Szkaplerza Świętego Michała Archanioła i obfitego korzystania z łaski miłosierdzia Bożego w parafialnych konfesjonałach. Aby trwały i rozwijały owoce zaszczepione przez pokolenia pokładające swoją ufność w pierwszym z Archaniołów, zgodnie z kan. 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego ustanawiam Archidiecezjalne Sanktuarium Świętego Michała Archanioła w kościele parafialnym pw. Świętego Michała Archanioła w Mszanie Dolnej” - odczytał ks. Michał Mroszczak, który przekazał dokument abp Markowi Jędraszewskiemu, a z ten z kolei wręczył go ks. proboszczowi Janowi Antołowi.

W czasie Eucharystii abp Marek Jędraszewski poświęcił sztandar Stowarzyszenia Górali Zagórzańskich, który wyrazili metropolicie wielką wdzięczność za ten akt. Słowa pozdrowienia do Biskupa Krakowa skierowali również przedstawiciele władz samorządowych na czele z burmistrz miasta Agnieszką Orzeł i starostą limanowskim Mieczysławem Urygą. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji, organizacji, szkół, policji, straży. Niektóre miały swoje reprezentacje z pocztami sztandarowymi. Wspólnie razem grały w nowym sanktuarium dwie orkiestry dęte z Mszany Dolnej i Mszany Górnej. Śpiewał też Chór Męski im. ks. Jana Hajduka, który w 2025 r. obchodzi jubileusz 80-lecia.

Uroczystość zakończyła się procesją wokół świątyni, baldachim nieśli górale w strojach regionalnych, a z kolei góralki niosły feretrony, w tym jeden z postacią św. Michała Archanioła. Dzieci sypały kwiaty. Oprócz wiernych z parafii na uroczystości przybyli kapłani z okolicznych wspólnot. Byli obecni księża pochodzący z Mszany Dolnej, dawni duszpasterze, siostry zakonne.

Proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej ks. Jan Antoł dziękując wszystkim za obecność, a wcześniej za organizację całego wydarzenia podkreślał wielkie znaczenie uroczystości. - Wyrażam nadzieję, że św. Michał Archanioł, już teraz odbierający szeroko cześć w naszym kościele, oddawaną nie tylko przez parafian, ale mieszkańców całego regionu - będzie odbierał ją także w archidiecezji, przez przybywających pielgrzymów i gości zwiedzających tę świątynię - mówił ks. Jan Antoł.

Ustanowienie nowego sanktuarium poprzedziły rekolekcje, które głosił ks. Adrian Jakubiak, duszpasterz młodzieży diecezji radomskiej.