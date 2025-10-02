Wielkie zawierzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Zawierzenie ma prowadzić do ożywienia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz przyjęcia tarczy Najświętszego Serca Pana Jezusa, które jest zewnętrznym znakiem zawierzenia się Sercu Bożemu. Bierze swój początek z objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, które miały miejsce od grudnia 1673 do czerwca 1675 roku. Święta, której wspomnienie kościół obchodzi 17 października, przekazała słowa Pana Jezusa, który pragnął, by wierni nosili ten znak jako wyraz swojej wiary, oddania i zawierzenia się Jego opiece.

Inicjatywa zawierzenia wyszła z parafii NSPJ w Warszawie-Starej Miłosnej. To tutaj za przyczyną modlitw do Serca Jezusowego został uzdrowiony parafianin Marek Rosiek. Uzdrowienie wymodliła jego żona Gabriela.

Dwa lata temu, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, cała rodzina Rośków na znak całkowitej przynależności do Boskiego Serca przyjęła tarczę NSPJ, czyli sakramentalium, mające swój początek w objawieniach św. Małgorzaty M. Alacoque. Małżeństwo szerzy teraz kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W pierwszy piątek miesiąca - 3 października o godz. 18 - zostanie odprawiona Msza św. z zawierzeniem NSPJ w bazylice NSPJ w Krakowie (ul. Kopernika 26). W niedzielę 5 października, w tym samym miejscu, zostaną odprawione Msze św. o godz. 9 i 15.30. Tego dnia będzie możliwość osobistego zawierzenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz zawierzenia całych rodzin i przyjęcia tarcz NSPJ, które będą dostępne przy wejściu do bazyliki. Msze z każdego dnia będą transmitowane na kanale Jezuici Kraków w serwisie You Tube.