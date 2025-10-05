Czarny Dunajec. Anna Trebunia-Wyrostek z nagrodą burmistrza

Uroczyste wręczenie jej Kulturalnej Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i trwały wkład w rozwój podhalańskiej tradycji, odbyło się podczas XXXVII Przeziyracki Młodych Toniecników i Śpiywoków Góralskich, która miała miejsce w pierwszy weekend października w sali Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

- Pani Anna to wybitna osobowość życia kulturalnego Podhala - artystka, animatorka, edukatorka i społeczniczka. Od lat promuje muzykę i tradycję góralską, współtworząc projekty artystyczne, które rozsławiają nasze dziedzictwo w kraju i za granicą (m.in. wraz z zespołem Trebunie-Tutki). Społecznie działa w Oddziale Związku Podhalan w Miętustwie oraz przez kilka kadencji pracowała w Prezydium Zarządu Głównego Związek Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II - zawsze z myślą o młodych, o edukacji i o żywej kontynuacji tradycji - mówił burmistrz Marcin Ratułowski.

Włodarzowi podczas wręczania nagrody towarzyszył dyrektor Centrum Kultury i Promocji Łukasz Pazurkiewicz i Renata Zięba oraz prezes Oddziału Związku Podhalan w Miętustwie Krystyna Domagała. - Ludzie społecznie zaangażowani w krzewienie kultury na Skalnym Podhalu odgrywają niezwykle ważną rolę. To dzięki ich bezinteresownej pracy, sercu i codziennej trosce nasze dziedzictwo pozostaje żywe, a góralska nuta inspiruje kolejne pokolenia - podkreślał burmistrz Marcin Ratułowski.

- Ta praca jest społeczna, ale daje ogromną satysfakcję - podkreśliła Anna Trebunia Wyrostek. - Trudno o lepsze podsumowanie misji wszystkich, którzy z miłości do Podhala budują kulturę wspólnoty. Dziękujemy i gratulujemy - za pasję, serce i wierność kulturze Podhala. Jesteśmy wdzięczni, że jest Pani częścią naszej wspólnoty! - zaznaczył włodarz Czarnego Dunajca.