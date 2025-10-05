Koncert pamięci ks. Jana Twardowskiego

Krakowski

W tym roku przypada 110. rocznica urodzin znanego poety ks. Jana Twardowskiego. Z tej okazji w środę 8 października o godz. 19.30 w sali Filharmonii Krakowskiej przy ul. Zwierzynieckiej 1 odbędzie się dedykowany pamięci ks. Jana charytatywny koncert oratoryjny, zatytułowany "Powiedzcie to dalej! - nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych".

 
Koncert będzie jednocześnie spektaklem poetyckim z muzyką kompozytora Włodzimierza Krawczyńskiego, napisaną specjalnie do wierszy ks. Twardowskiego w 1995 r., w wersji na głosy solowe i fortepian. Prapremiera dzieła odbyła się w obecności ks. Twardowskiego w Olsztynie pod Częstochową. Jakiś czas później zostało ono rozbudowane na chór i orkiestrę i w takiej formie jest wykonywane do dziś. Materiały organizatora

Wystąpią znakomici soliści polskiej sceny operowej - Edyta Piasecka, Volodymir Pankiv i Łukasz Gaj - z towarzyszeniem Orkiestry Krakowskiej Młodej Filharmonii ZPSM im. M. Karłowicza pod dyrekcją maestro Tomasza Chmiela, połączonych chórów "Basilica Cantans" - Chóru Archikatedry Częstochowskiej, Chóru Kameralnego "Salt Singers" i Chóru Społecznego przy Filharmonii Krakowskiej.

Koncert, na który zapraszają Jolanta Janus oraz Ars et Artificem, nie jest biletowany - zaproszenia są dostępne w kasie Filharmonii, a w przerwie wieczoru będzie można wrzucić datek do puszek. Kwestę przeprowadzą wolontariusze Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Będzie również prowadzona zbiórka internetowa.

publikacja 05.10.2025 21:58

