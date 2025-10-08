Słowo Boże inspiracją dla młodych

Wydarzenie nosi nazwę "Inspirowani". Organizowane jest przez młodych, dla młodych i o młodych. - Przygotowaliśmy spotkania, konferencje, warsztaty, Eucharystię, uwielbienie - wszystko z myślą o ludziach młodych. Tych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę, i tych, którzy Boga szukają i pragną poznać - tłumaczy s. Wanda Putyra, prezentka, współorganizatorka kongresu.

Tegoroczny Kongres Duchowości Młodych będzie wyjątkowy, gdyż odbędzie się we współpracy archidiecezji krakowskiej, zgromadzeń pijarów, salezjanów i prezentek oraz Skautów Europy. To niepowtarzalna okazja do budowania wartościowych relacji między wspólnotami, wzajemnego inspirowania się i dzielenia duchowym doświadczeniem. Kongres kierowany jest przede wszystkim do osób pełnoletnich, a szczególnie do studentów.

Główna część wydarzeń odbędzie się w ścisłym centrum Krakowa - w budynku Filharmonii Krakowskiej, gdzie zaplanowano prelekcje i spotkania z zaproszonymi gośćmi. - Bardzo ciekawą częścią będą popołudniowe wyprawy do klasztorów i wspólnot, które otworzą przed uczestnikami swoje drzwi, aby dzielić się z nimi praktyką modlitwy słowem. Poznamy m.in. medytację ignacjańską bądź karmelitańską, oazowy namiot spotkania, chorał gregoriański czy lectio divina - wymienia s. Putyra. Zwieńczeniem kongresu będzie uroczysta Msza św. w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach.

Wśród prelegentów spotkania będą: kard. Grzegorz Ryś, ks. Marcin Filar, dr Danuta Piekarz, ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, Katarzyna Szlonzak, Michał "Pax" Bukowski, Monika i Marcin Gomułkowie oraz Karol Sobczyk. Podejmą oni zagadnienia dotyczące m.in. obecności Bożej w Piśmie Świętym, wdrażania słowa Bożego w codzienności czy poszukiwań inspiracji pismami natchnionymi. - W moim życiu dopiero spotkanie z Odnową w Duchu Świętym pokazało mi, czym jest naprawdę wiara. Słowo Boże przeniknęło wtedy moją codzienność i robi to już od 11 lat. I to chcę pokazać młodym, którzy przyjadą do Krakowa - że obojętnie, czy twoja codzienność jest piękna czy trudna, jest w niej przestrzeń na działanie słowa Bożego - podkreśla M. Bukowski.

Na stronie internetowej www.inspirowani.org oraz mediach społecznościowych kongresu organizatorzy na bieżąco informują o prowadzonych przygotowaniach i sposobach rejestracji.