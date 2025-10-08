Rodzinne opowieści profesora Krasickiego

Prawie 89-letni Szymon Krasicki, emerytowany profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierując tam m.in. Katedrą Sportów Zimowych, był promotorem prac naukowych znanych narciarzy: Justyny Kowalczyk, Jagny Marczułajtis, Kamila Stocha i Apoloniusza Tajnera. Nie był tylko teoretykiem narciarstwa. Uprawiał je czynnie jako narciarz biegowy, uczestnicząc m.in. w Zimowych Uniwersjadach. Był także trenerem m.in. kobiecej reprezentacji Polski w narciarstwie biegowym, przygotowując zawodniczki do udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich.

Od dzieciństwa mieszkał wraz z rodzeństwem Maciejem (1940-1999) i Anną (1941) w Zakopanem, gdzie ich owdowiała matka Maria (1915-1989), była ziemianka, prowadziła przez ponad 20 lat Dom Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich "Astoria". Historię swojego ciekawego życia zawarł we wspomnieniach "Z bliska i z oddali. Rodzina, Zakopane, pisarze", które ukazały się niedawno w Krakowie nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka. To wspomnienia z rodziną nie tyle w tle, ile w roli głównej. Bratem dziadka autora wspomnień był prof. Marian Zdziechowski (1861-1938), myśliciel chrześcijański, wybitny historyk literatury i kultury, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Dalekim krewnym zaś - Ignacy Krasicki (1735-1801), biskup i poeta.

Pierwsza prezentacja książki z udziałem autora odbędzie się w piątek 10 października o godz. 16 w Domu Pracy Twórczej "Astoria" w Zakopanem (ul. Droga do Białego12). Krakowianie będą mieli z kolei okazję do spotkania z prof. Krasickim w piątek 17 października o godz. 17 w Hotelu Francuskim (ul. Pijarska 13).

O książce napiszemy więcej w 42. numerze "Gościa Krakowskiego" na niedzielę 19 października.