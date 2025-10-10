Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Miasto poznawane dotykiem

Miasto poznawane dotykiem przejdź do galerii

W galerii rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych można już oglądać wystawę poświęconą dziełom artysty rzeźbiarza Karola Badyny "Makiety dotykowe - na ścieżkach turystycznych polskich miast".

 
Największa z makiet prof. Karola Badyny stoi na wzgórzu wawelskim. Grzegorz Kozakiewicz

Każdy krakowianin chodzący na piechotę, czyli jak się mówi pod Wawelem "na nogach", po Starym Mieście, natknął się na nie wielokrotnie. Mowa o wykonanych z brązu makietach budynków, placów, czasem większych fragmentów miasta. Dla mieszkańców i turystów są one już częścią pejzażu miasta, ani bardziej, ani mniej istotną. Ale jest grupa, dla której stanowią one magnes o niezwykłej sile przyciągania. Są to niewidomi, zarówno mieszkańcy Krakowa, jak i turyści (jest takich coraz więcej).

Twórcą makiet jest profesor krakowskiej akademii Karol Badyna. Tworzy je od piętnastu lat, odkąd w Krakowie postanowiono ułatwić poznawanie miasta turystom niepełnosprawnym. Projekt Droga Królewska dla Niepełnosprawnego Turysty został zrealizowany przez Urząd Miasta Krakowa i otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Ze wszystkich polskich miast Kraków ma makiet najwięcej (na samej Drodze Królewskiej 13). Obok Krakowa makiety prof. Badyny znajdują się również w Warszawie, Toruniu, a pojedyncze egzemplarze m.in. w Pieskowej Skale, Wieliczce, Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Kaliszu, Parczewie i Owińskach, gdzie w starym opactwie pocysterskim ma siedzibę duży ośrodek dla osób niewidomych. Największa w Polsce jest makieta Wawelu, a innym kuriozum jest makieta kopca Kościuszki wraz z otoczeniem bastionów dawnego fortu, która jest jedyną makietą podgrzewaną. Nie powinno to budzić zdziwienia: niewidomi turyści odczytują opisy towarzyszące makietom napisane dla nich w alfabecie Braille`a dotykiem, a w zimie na kopcu łatwiej o śnieg i lód niż w mieście. Aby ułatwić odszukiwanie, makiety wyposażono w urządzenia wzmacniające sygnał GPS, co pomaga w ich szybkim odnalezieniu.

Jak mówił profesor podczas niedawnego wernisażu, pod wpływem rozmów i konsultacji z niewidomymi odbiorcami swoich dzieł wprowadził do makiet pewne zmiany. Tak na przykład kopiec Kościuszki jest nieco przeskalowany, aby wydawał się wyższy. Widziany z dołu, od podnóża jawi się osobie widzącej jako pokaźne wzgórze, którym w rzeczywistości nie jest, a wrażenie wielkości tworzy perspektywa patrzącego. Aby umożliwić to samo wrażenie niewidomemu, trzeba było kopiec trochę podwyższyć.

Na początku maja br. projekt Droga Królewska dla Niepełnosprawnego Turysty zdobył nagrodę w konkursie "Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich" w kategorii: turystyka aktywna. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wystawę można oglądać w Galerii R krakowskiej ASP (pl. Matejki 13, parter) do 29 listopada.

« 1 »
Wystawa "Makiety dotykowe - na ścieżkach turystycznych polskich miast".

WIARA.PL DODANE 10.10.2025 AKTUALIZACJA 11.10.2025

Wystawa "Makiety dotykowe - na ścieżkach turystycznych polskich miast".

​W galerii rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych można już oglądać wystawę poświęconą dziełom artysty rzeźbiarza Karola Badyny "Makiety dotykowe - na ścieżkach turystycznych polskich miast".  

Grzegorz Kozakiewicz

|

GOSC.PL

publikacja 10.10.2025 19:36

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 