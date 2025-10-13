Sumie odpustowej przewodniczył ks. Mikołaj Markiewicz, wikariusz prowincjalny salwatorianów. Duchowny wspomniał, że parafianie już od miesięcy przygotowywali przestrzeń świątyni dla jej odprawienia, pomimo że kościół wciąż nie jest ukończony. - Nowa świątynia na Antałówce to nie tylko obiekt sakralny - to znak wiary, determinacji i wspólnotowej wizji, która stawia fundamenty pod przyszłość. Choć budynek jest obecnie w stanie surowym, dzisiejsza uroczystość pokazuje, że dom Boży już wypełnia się żywą obecnością wiernych -zaznaczył ks. Markiewicz.

Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządu - wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak oraz naczelnik Wydziału Kultury Joanna Staszak, którzy odczytali list od burmistrza Łukasza Filipowicza, wyrażając wsparcie dla parafialnej inicjatywy. Wicestarosta Wawrzyniec Bystrzycki podziękował budującym, darczyńcom oraz poprzednim proboszczom, jednocześnie wzywając do dalszego wsparcia finansowego ze strony Kościoła i wspólnoty.

W najbliższych miesiącach parafia planuje kontynuację prac wykończeniowych: adaptację wnętrz, instalacje techniczne, elementy wyposażenia i wykończenie elewacji. Księża salwatorianie liczą na wsparcie duchowe i finansowe ze strony darczyńców, instytucji kościelnych oraz lokalnej społeczności. - Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli serce i pracę w przygotowanie nowego kościoła na dzisiejszą uroczystość - od parafian, przez budujących, aż po tych, którzy wspierali nas duchowo i materialnie. Niech to miejsce stanie się miejscem modlitwy, spotkań, obecności Boga i integracji mieszkańców Antałówki i całego Zakopanego - zaznaczyli księża salwatorianie.

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela na Antałówce została erygowana 13 grudnia 1985 r., co było ważnym wydarzeniem dla mieszkańców tej części Zakopanego. W latach 80. parafialna kaplica służyła wiernym jako duchowe centrum. Jednak od tamtej pory podejmowano starania, by wznieść w tym miejscu kościół.