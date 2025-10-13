Ekologicznie z Biedaczyną z Asyżu

Wydarzenie zorganizowała Fundacja "Brat Słońce". - Patronuje nam św. Franciszek z Asyżu, który może być inspiracją w trosce o otaczającą nas przyrodę. Próbujemy go naśladować i co roku tworzymy tutaj przestrzeń, by uświadamiać ludzi, w jaki sposób mogą wpływać pozytywnie na środowisko - podkreślił o. Arkadiusz Bąk OFMConv, prezes organizacji.

Jak dodał, św. Franciszek uczy, że można patrzeć na ekologię przez pryzmat Boga. - Był zakonnikiem, który poświęcił się Chrystusowi, dlatego biorąc z niego przykład, możemy działaniom w tej dziedzinie nadać wymiar bardziej chrześcijański - wskazał franciszkanin.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza św. Następnie krakowianie i przyjezdni mogli się zapoznać z franciszkańskimi inicjatywami oraz wesprzeć ich działalność. Na stoiskach można było kupić książki i czasopisma franciszkańskie, jak również poznać akcje, które podejmuje Fundacja "Brat Słońce". Miłośnicy muzyki mogli także wysłuchać koncertu zespołu Południcy. Odbyło się też tradycyjne błogosławienie zwierząt.

Fundacja "Brat Słońce" została powołana z inicjatywy krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Jej zadaniem jest wspieranie dzieł podejmowanych przez franciszkanów.